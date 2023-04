„A túlélőcsomag szakmai köntösbe bújtatott politikai pamflet”

Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint Karácsony megfogadta Gyurcsány Ferenc tanácsát. Mint ismert: Gyurcsány nemrég nyilvánosan megüzente Karácsonynak, hogy mit vár tőle: szerinte a főpolgármester nem tesz bele eleget a kormány elleni harcba, és így nem biztos, hogy a DK támogatni fogja. Az április 24-i árnyékkormányinfón pedig a DK megdicsérte Karácsonyt, amiért politikai harcot indított a kormány ellen.

Politikai pamflet

A közgyűlés napirendjén szerepel Karácsony megszorító csomagja, amelyet a baloldali városvezetés túlélőcsomagnak nevezett el. Erről Bagdy Gábor, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője úgy fogalmazott, hogy

szakmai köntösbe bújtatott politikai pamflet.

− Mit gondolna a főpolgármester, ha az autósok nem fizetnének parkolási díjat, mert nincs kedvük? − ezt a kérdést már Ughy Attila, a XVIII. kerület fideszes polgármestere intézte a főpolgármesterhez, utalva arra, amikor múlt héten Karácsony úgy nyilatkozott: Budapest beperli a kormányt, és nem fizet be csaknem 25 milliárd forint adót.

A főpolgármester kijelentése azért is visszás, mert az adófizetés mindenkire ugyanúgy vonatkozik: magánszemélyekre, vállalkozásokra és önkormányzatokra is. Budapest pénzügyi helyzetéről szólva Varga Mihály pénzügyminiszter korábban rámutatott: a főváros anyagi helyzetét a 2019 óta folytatott felelőtlen, pazarló gazdálkodás veszélyezteti. Hangsúlyozta, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat 2019-ben 214 milliárd forint megtakarítást örökölt Tarlós István városvezetésétől, de a felelőtlen gazdálkodás eredményeként ezt mára 25,5 milliárd forintra csökkentették. Mint írta: a baloldali városvezetés annak ellenére élte fel a tartalékokat, hogy a főváros adóbevételei minden korábbinál magasabbak, adóerő-képessége évről évre növekszik: A főváros iparűzésiadó-bevételei idén várhatóan meghaladják a 271 milliárd forintot. Ezenfelül a főváros további 46 milliárd forint támogatást kap a költségvetésből. A két bevétel együtt meghaladja a 317 milliárd forintot, ami 130 milliárd forinttal több a 2019. évinél. Emellett az ország leggazdagabb településeként sok más önkormányzathoz hasonlóan Budapestnek is szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie a szegényebb települések támogatására, összesen 57,8 milliárd forintot.

Pokorni Zolán, a XII. kerület fideszes polgármestere úgy fogalmazott: 77 milliárd forint pluszpénzzel gazdálkodik a főváros az iparűzési adó bevételeiből, mint korábban Tarlós István.

Ez bőven fedezi a szolidaritási hozzájárulást és a BKV-költségeit is

− hangsúlyozta a Hegyvidék polgármestere. Hozzátette, politikai és verbális ördögűzést folytat a baloldali városvezetés, így szerinte a kormánynak nehéz együttműködni a fővárossal.

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere azzal riogatott: ha a képviselők nem szavazzák meg a túlélőcsomagot, akkor pont augusztusra fog leállni a fővárosi tömegközlekedés, amikor is megrendezik az atlétikai világbajnokságot Budapesten.

A Fővárosi Közgyűlés végül megszavazta a 2023. évi költségvetés módosítását.

