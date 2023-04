Karácsony csak ötletel a Népliget megújításáról

– Karácsony Gergelynek már nagy gyakorlata van a választási kampányokban, végül is miniszterelnöktől kezdve már minden is szeretett volna lenni. Kétségkívül a városvezetés kevésbé megy neki – reagált a Magyar Nemzet kérdésére Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. A kormánypárti politikus hangsúlyozta: az elmúlt hetekben mást sem hallunk Karácsonytól, mint hogy milyen terveket akar megvalósítani.

Többek közt ilyen terv a Népliget megújítása, a főváros − ötletpályázat útján − begyűjtötte a legnevesebb építészeti irodáktól a Népliget lehetséges megújítási terveit. Azonban egyik sem felelt meg a főváros által támasztott elképzeléseknek, túl soknak találták azokat. A győztes irodák referenciái között szerepel a Széllkapu park, a Millenáris, a Városligeti rózsakert és a Városligeti Nagyjátszótér, a Várkert Bazár, a kispesti vizes játszótér vagy az óbudai Holdudvar játszótér. Mint a felsorolásból látszik, a referenciák többsége kormányzati forrásból, kormányzati megrendelésre készült grandiózus beruházások volt, s úgy tűnik, az irodák a terveiket a fővárosban már meglévő, modern élmény- és pihenőparkokhoz igazították. Ám a főváros a Népliget megújítását a Városligettel szembeállítva kommunikálja. Bardóczi Sándor főkertész azt hangsúlyozta, hogy az építészeti irodák tervei sok helyütt túlzók voltak, nem akarnak létrehozni a Városligethez hasonló pihenőparkot. Elképzeléseik szerint látványos sétányrendszer és a természettel harmonizáló funkciók lesznek a megújuló Népligetben. A főváros szerint a park legyen az, ami: egy zöld, kellemes, biztonságos hely.

A Népligetben jelenleg hírhedten rossz a közbiztonság, ezért sem vonzó a magyar családok számára. A hatalmas közpark témája konzervötletként bármelyik választási kampányban bevethető, ehhez Karácsonyék le is gyártattak híres tervezőirodákkal ingyen látványterveket, megrendeléseket ígérve számukra. Karácsony Gergely főpolgármester az elmúlt napokban rendre azt kommunikálja, csődben van a főváros, ezért is különös, hogy éppen most dobták be a Népliget felújítási tervét. Amennyiben valóban igaz, amit a főpolgármester állít Budapest anyagi helyzetéről, a Népliget megújítása is csak egy jól csengő kampányígéret lehet a jelenlegi vezetés részéről, a megvalósítás már kétséges.

– Kár, hogy Karácsonynak a jelenlegi ciklusban nem igazán sikerült egyetlenegy beruházást sem megterveztetnie, pláne nem elindítani. Sajnálatos, hogy a Városliget fejlesztése és zöldítése elleni tiltakozásra volt energiája, de a Népliget megújítása kapcsán csak egy ötletpályázat kihirdetésére futotta tőle négy év alatt. Ötletekkel és ígéretekkel azonban tele a padlás. Szerintem érdemi városfejlesztésre, stabil és biztonságos városműködtetésre lenne inkább szüksége a budapestieknek – mondta lapunknak Wintermantel.

Összedolgozzák a tervezőirodák terveit

A főváros ötletpályázatán összesen tizenhat elképzelés született, ebből a zsűri hatot díjazott és javasolt megvételre. A bizottság döntése értelmében a pályázatok közül egyik sem fogalmazott meg olyan közparki felújítási javaslatot, amely koncepcióterv szintjén teljes mértékben elfogadható lenne, ezért nem hirdettek első helyet. A többi öt pályázatból csak elemeket használnak, amelyekből összáll majd a végleges mesterterv. A legjobbnak a 4D Tájépítész iroda munkáját minősítették, ami a II. díjat kapta, a III. helyen osztoznak az Újirány Tájépítész Kft., az OpenSpace és a Geum Műterem koncepciói, és megvettek a Garten Stúdió és az Objekt Tájépítész Iroda terveit is.

Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes, a bírálóbizottság elnöke a díjátadón arról beszélt: a díjazott pályaművek ötleteit felhasználva „összerajzolják” a Népliget koncepciótervét. Ezt követően pedig apró lépésekkel elindítják a Népliget rendbetételét.

– Csökkentjük a park belső forgalmát, elbontjuk a bezárt pavilonokat, és rendezzük a terület tulajdonviszonyait, hogy hosszú, szívós munkával átformáljuk az embereknek a Népligetről alkotott képét – mondta a beszédében. A hosszú távú tervek szerint pedig a Népliget ütemezetten, új funkciókkal kibővülve újul meg, a szomszédos népligeti felüljáró elbontásával. Kerpel-Fronius az átadón a Népliget közvetlen közelében megvalósuló kormányzati beruházásokat is felsorolta, mint a Közlekedési Múzeum Északi Járműjavító épületébe költözését, valamint a Déli körvasút Népliget megállóhely kiépítését.

