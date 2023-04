Kiemelten figyelhette Gyöngyösit a titkosszolgálat

– Kerülhetnek különböző titkosszolgálatok látókörébe azok a személyek, akik – akár szüleik kapcsán is – járják a világot. Főleg a két világrendszer megléte okán, azaz 1990 előtt mindenki, aki a vasfüggöny mögül jött és Nyugaton dolgozott, az a nyugati titkosszolgálatok számára célszemély volt

– nyilatkozta lapunknak Horváth József, akit a Jobbik elnökéről, Gyöngyösi Mártonról korábban tett különböző vélemények okán kérdeztünk.

Ismert, a Magyar Nemzet egy Gyöngyösi Mártonról készített összeállításban felidézte a Hetek nevű lap egy 2012-ben publikált cikkét, amelyben belső forrásra hivatkozva azt írták, hogy a Jobbikban annak idején senki nem tudta, Gyöngyösi Márton honnan bukkant fel, de az biztos, hogy nem vett részt az alapításban és a kezdeti pártépítésben. A Jobbik szervezeti rendszerét kezdetek óta átlátó volt párttag, a lap állítása szerint, azért nem volt hajlandó mélyebben feltárni Gyöngyösi szerepét, mert „rendőrségi kapcsolataitól úgy értesült, hogy a fiatalembert a titkosszolgálat küldte rá a radikálisokra”.

Gyöngyösi múltjára tett utalást Murányi Levente, a párt korábbi alelnöke is, aki, miután kilépett a pártból, azt állította, a Jobbik elnöke „az amerikaiak, ha úgy tetszik, a háttérhatalom embere”. Írásunkban felidéztük azt is, hogy Gyöngyösi külkeres édesapja révén élt Egyiptomban, Bagdadban, Kabulban, Indiában pedig egy bentlakásos iskolába is beíratták tehetős szülei.

A fentiek kapcsán Horváth József azt mondta, azok a személyek, akik akár diplomataként, akár külkeresként, de rendszeresen járhattak nyugatra, megfigyelt személyek voltak, a szolgálatok vizsgálták, hogy alkalmasak voltak-e beszervezésre. – Ezzel együtt tény az is, hogy vannak olyan emberek, akik szeretnek minden és mindenki mögött titkosszolgálatokat látni, ezeket az állításokat fenntartásokkal kell kezelni. – Ez nem azt jelenti, hogy ennek adott esetben nem lehet valóságalapja, de az esetek nagy részében semmi köze a titkosszolgálatokhoz – tette hozzá Horváth József.

A szakértő hangsúlyozta, fontos lenne, hogy a parlamentbe bekerült képviselők közül ne csak azok essenek át nemzetbiztonsági ellenőrzésen, akik a honvédelmi és nemzetbiztonsági bizottság tagjai, hanem a képviselők egésze is. Ezzel meg lehetne akadályozni, hogy külföldi érdekeknek dolgozó képviselő kerüljön be a magyar Országgyűlésbe.

Gyöngyösi Márton jelene és múltja azután lett ismét érdekes, hogy a zsidó származású képviselőket korábban listázni akaró és más antiszemita kijelentéseket tevő Jobbik-elnök egyedüli politikusként részt vett David Pressman amerikai nagykövet széderestéjén. Az EP-képviselő jelenlétét nem csak a hazai zsidó szervezetek ítélték el, tegnap az izraeli külügy is élesen bírálta a történteket. – Izrael állam folyamatosan elítéli és kerül minden érintkezést a szélsőséges-szélsőjobboldali Jobbik nevű párttal és tagjaival az antiszemita és Izrael-ellenes álláspontjuk ­miatt – fogalmaztak egy izraeli újságíró megkeresésére. Gilad Zwick, a Channel 14 munkatársa a budapesti széderesten történtek után úgy fogalmazott: „Ó, szégyen, ó, szégyen: egy antiszemita (mások nácinak is mondanák) a széderasztalnál – a Biden-adminisztráció pártfogása alatt!” Bejegyzésében Zwick kitért arra is, hogy a Jobbik most a jelenlegi, Orbán Viktor vezette magyar kormány ellenében egyesült ellenzék része. „Biden és a baloldal elítéli Orbán nacionalizmusát – olyannyira, hogy hajlandók összefogni nyomorult antiszemitákkal is.”

Borítókép: Gyöngyösi Márton (Fotó: Teknős Miklós/Magyar Nemzet)