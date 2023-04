Pincefoglaló migráns miatt panaszkodnak a lakók Józsefvárosban

Elviselhetetlen bűz terjeng egy VIII. kerületi társasházban, mert egy Nigériából érkező bevándorló életvitelszerűen él a légópincéjükben. A Szentkirályi utcában élő lakók lapunkhoz fordultak segítségért, és elmondták, a fiatal férfi egy hónapja a pincéjükben vagy a lépcsőfordulóban alszik és végzi el a dolgát. Tehetetlennek érzik magukat vele szemben, mint mondták: a férfi nem akar hajléktalanszállóra menni és rendre visszatér hozzájuk.

– Minden reggel kidobjuk a holmijait, hogy ne tudjon visszajárni a pincénkbe. Valaki segítheti, mert mindig pótolni tudja a szőnyeget, matracot és valahonnan szerez tiszta ruhákat is – mondta lapunknak az egyik lakó, aki azt is hozzátette: minden nap rendkívüli takarítást kérnek, mert reggelre kibírhatatlanul büdös lesz a lépcsőházban. Megtudták, a férfit Mohamednek hívják és tanulóvízummal érkezett Magyarországra. A nigériai bevándorló a lakóknak egyszer azt állítja, hogy a Semmelweis Egyetemre jár, máskor a Műszaki Egyetemre, de a tulajdonosok nem hisznek neki. – Azért is kételkedünk a szavaiban, mert az egyetemeken több millió forintos tandíjat kérnek, ha mindezt finanszírozni tudná, akkor lenne pénze albérletre is, és nem egy hideg pincében húzná meg magát – fejtette ki a lakó. A társasház belülről kamerázva van, csak éppen a bejárat külső része nem látszik a felvételeken, ezért azt sem tudják kideríteni, hogyan jut be minden este a lépcsőházba.

A lépcsőfordulóban minden nap rengeteg szemetet hagy maga után a bevándorló Fotó: Magyar Társasház Kft.

Még a korábbi fideszes vezetés alatt szigorították a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó rendelet, amely szerint tilos életvitelszerűen autóban és lépcsőházakban élni. Pikó András baloldali polgármester hivatalba lépése után első intézkedései között szerepelt, hogy hatályon kívül helyezze a társasházakban élők védelmére szolgáló rendeletet. Vörös Tamás, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője lapunknak hangsúlyozta: 2019 előtt pontosan a társasházak védelmében születtek meg azok a helyi jogszabályok, rendeletek a kerületben. Többek közt az volt a céljuk, hogy megakadályozzák a társasházakban élők kiszolgáltatott helyzetbe kerülését.

– A tulajdon védelme alkotmányos és polgári alapérték, szinte nincs is olyan eset, hogy ezt valamilyen módon korlátozni lehetne – szögezte le az önkormányzati képviselő. Vörös emlékeztetett az egész országot érintő 2015-ös migránsáradatra, amely legsúlyosabb mértékben a VIII. kerületet érintette. A bevándorlók sátortábort vertek a felújított II. János Pál pápa téren, ahol egy tönkretett, koszos közparkot hagytak maguk után.

– Pontosan emlékszünk arra, hogy mit kellett megtapasztalnia a kerületnek a migránsáradat során. Szerencsére akkor hamar megszülettek az erre a helyzetre reagáló kormányzati intézkedések, amelyek azt a célt szolgálják, hogy megvédjék a magyar polgárokat attól, hogy ezek a megengedhetetlen jelenetek újra megtörténhessenek – mondta el Vörös Tamás.

A helyi jegyzőn múlik a társasház sorsa

A helyiek védelmét az önkormányzat és a jegyző látja el. Amennyiben hatályban maradt volna a lépcsőházakban életvitelszerűen tartózkodást tiltó rendelet, a rendvédelmi szerveknek erős eszköz lett volna a kezükben a betolakodóval szemben. A mostani esetben egy hosszú procedúra veheti kezdetét.

A Magyar Nemzet utánajárt, hogy mit tudnak tenni a lakók erre vonatkozó helyi rendelet hiányában. A társasház birtokvédelmet kérhet a helyi jegyzőtől, ám a lakók magánszemélyként nem járhatnak el, mert a pince és lépcsőforduló közös tulajdonként van nyilvántartva. Ez esetben a társasházkezelőnek rendkívüli közgyűlést kell összehívnia, ott a lakóknak közös határozatban kell elfogadniuk, hogy a jegyzőtől kérnek birtokvédelmet. A közgyűlési határozatot kell megküldeni az önkormányzathoz, amely ügyintézési határidőn belül kivizsgálja az ügyet és döntést hoz. Ez a folyamat akár két-három hónapig is elhúzódhat. Jelenleg ez az egyetlen módja annak, hogy a rendőrség felléphessen a lépcsőházba beköltőző személlyel szemben. A társasházat képviselő Magyar Társasház Kft. lapunkkal azt közölte,

a lakókkal együtt mindent meg fognak tenni, hogy a kellemetlenség mielőbb megszűnjön. Értik a felháborodást, ám óva intik a lakókat az önbíráskodástól.

A társasházkezelő cég is kiemelte: amennyiben egy személy békésen csak él a helyiségben, kizárólag birtokvédelmi eljárás kezdeményezésére van lehetőség. A rendőrség csak akkor intézkedik, ha az illető bűncselekményt követ el vagy jogszabályba ütközik a tevékenysége.

