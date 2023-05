Csák János: Ha nem vagyunk jelen a világhálón, nemcsak a jövőnket veszítjük el, hanem a múltunkat is

Magyarország kormánya támogatja a magyar kultúrát, nemcsak az ország határain belül, hanem a Kárpát-medencében, és azon túl, Chicagóban is – mondta Csák János, aki hangsúlyozta azt is: az általa vezetett szaktárca a Kárpát-medencére egyben tekint, a korlátok lebontásában, a közös szellemi örökségben hisz. Csapláros Andrea, az MVMSZ elnöke az összetartozás fontosságát hangsúlyozta, emlékeztetve, hogy még a koronavírus-járvány előtt felmerült, hogy a közgyűlésnek erdélyi helyszíne legyen.

Demeter Szilárd, a Magyar Géniusz-program kuratóriumi elnöke elmondta:

ahogy a magyar kultúra Magyarországon Budapest-központú, Erdélyben Kolozsvár-központú. „Színesíteni kell a mentális térképet” – emelte ki, hozzátéve, hogy „egy magyar kulturális örökség van”.

Ötvös Koppány Bulcsú, a házigazda Maros megyei múzeum igazgatója köszöntőjében kifejtette: mivel a magyar múzeumok közös örökségen osztoznak és közös problémákkal küszködnek, van helye az együttgondolkodásnak. A közgyűlést Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere is köszöntötte, aki kiemelte: „Ha itt mi erős közösség maradunk, akkor Budapest, Kecskemét és más magyar városok is erősebbek”.

Az MVMSZ kétnapos marosvásárhelyi közgyűlésének programja a szakmai tanácskozáson túl múzeumlátogatást és városnézést is tartalmaz, és a Magyar Géniusz-program eddigi eredményeit is felmérik, különösen az erdélyi pályázók helyzetét, akiket az anyaországi kollégák szakmai tapasztalatokkal is ellátnak.