Gyurcsány Ferenc tizenhét éve mondta el botrányos beszédét

Horn Gyula: Ebbe bele is bukhatunk, majd valamikor

Már az őszödi beszéd elhangzásakor megjósolta a szocialista párt hanyatlását Horn Gyula, aki Gyurcsány Ferenc „reformjairól” hallva nem tartotta vissza erősen kritikus észrevételeit. – Nem akarlak cukkolni benneteket, de ebbe bele is lehet bukni – figyelmeztette Horn a szocialista honatyákat az MSZP ominózus 2006-os balatonőszödi frakcióülésén. Miután Gyurcsány Ferenc beszédében belengette, hogy megszorítások következnek – egyebek mellett fizetős egészségüggyel és oktatással, valamint gázáremeléssel –, az egykori kormányfő gúnyos megjegyzések kíséretében mutatott rá a Gyurcsány-féle elképzelések valóságtól elrugaszkodott voltára és az ebből adódó kockázatokra. – Ti azt hiszitek, hogy ezek kész tények? Ugye, Feri, hogy nem? Na, akkor van még remény. Az egy dolog, hogy a te fejedben megvan mindez, ám, hogy mi is áldást adjunk rá, az már nehezebb ügy – fogalmazott Horn. Az 1994 és 1998 között kormányzó miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy 2006-ban nem is volt válság, ami indokolhatta volna a Gyurcsány-féle megszorítások bevezetését. Úgy vélte továbbá, hogy „hihetetlen nagy és kemény” ellenállásba ütközhetnek ezek a „reformok”, főként ha még tanulmányok sem készültek arról, hogy a megszorítások miként hatnak az egyes társadalmi csoportokra, vagy a gazdaság egészére. Horn Gyula a felsőoktatásban kötelezővé tett tandíj példájával is illusztrálta a baloldali vezetés meggondolatlanságát, hiszen szavai szerint abból mindössze kétmilliárd forint bevétele származott az államnak, ennyiért csinálták „az oltári nagy cirkuszokat”.