Sok mindent megmagyaráz: agyunk négy drámai változáson megy át 0 és 90 éves korunk között

Agyműködésünk életünk során korántsem statikus. Azt már eddig is tudtuk, hogy tanulási képességünk és a szellemi (kognitív) hanyatlásunk kockázata újszülött kortól 90-es éveinkig folyamatosan változik. Most a tudósok talán megtalálták az okát annak, miért történik mindez:

agyi hálózatunk négy fő fordulóponton megy keresztül 9, 32, 66 és 83 éves korunkban.

Korábbi kutatások szerint testünk három gyors öregedési szakaszon megy keresztül 40, 60 és 80 éves kor körül. Az agy összetettsége azonban megnehezítette, hogy az ott zajló folyamatokat is hasonlóan feltérképezzék.

Az agy különálló régiókból áll, amelyek a fehérállományi pályákon keresztül kommunikálnak egymással. Ezek a pályák leginkább az elektromos kábelekhez hasonlíthatók: idegsejtekből (neuronokból) kiinduló hosszú nyúlványokból, úgynevezett axonokból állnak. Ezek a kapcsolatok határozzák meg kognitív képességeinket, például a memóriánkat. Azt azonban eddig nem tudtuk, hogy vajon ezekben a „kábelekben” és kapcsolatokban bekövetkeznek-e jelentős, rendszerszintű változások az élet során.

„Senki sem kombinált egyszerre ennyi különböző mérőszámot – például az idegrostok szigetelését vagy sűrűségét – az agyi huzalozás fázisainak ilyen szintű jellemzésére” – mondja Alexa Mousley, a Cambridge-i Egyetem kutatója a New Scientist-nek.

Mousley és kollégái tegnap közzétett tanulmányukban 3800 ember agyi MRI-vizsgálatát elemzik. Alanyaik az Egyesült Királyságban és Amerikában élő, többségükben fehér bőrű emberek voltak, életkoruk újszülöttől 90 éves korig terjedt. Ezeket a felvételeket korábban különféle agyi képalkotó projektek részeként készítették, amelyek többségéből szándékosan kizárták a neurodegeneratív betegséggel vagy mentális problémákkal küzdő embereket, hogy az „egészséges” agyat vizsgálhassák.

A Nature Communications alábbi képén látható az agyi struktúraváltások pályamodellje. A színes pontok az egyéneket jelölik az életkor függvényében (lilától sárgáig). A jobb alsó C panelen látható csúcsok (piros X-ek) azonosítják a négy biológiai fordulópontot, ahol az agy huzalozása a leginkább megváltozik: