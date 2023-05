Karácsony gyorsít a lejtőn, a DK helyre tette a főpolgármestert

A főváros fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében áprilisban egy úgynevezett túlélőprogramot állítottak össze Karácsonyék. Ennek következő eleméről határoznak a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén. Mint ismert, a múlt hónapban jelentette be a főpolgármester, hogy rendkívüli intézkedéseket vezetnek be, ezek között szerepel többek között, hogy a BKK 24 milliárd forintos hitelt vesz fel, nagyon magas kamatterhek mellett.

Budapest csődben

Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes a múlt héten megtartott, szokásosan a közgyűlés előtti háttérbeszélgetésen úgy fogalmazott:

a BKK és a közösségi közlekedés számára 24 milliárd forinttal kevesebb pénzt tudnak folyósítani, ezért a nyári hónapokra egy áthidaló hitelt kell felvenni a közösségi közlekedés fenntartására, de a jelenlegi kamatok mellett ennek a költsége hozzávetőlegesen 672 millió forint, amelyet energiamegtakarításból, illetve a Budapest 150 program költségvetéséből kell elvenni.

Ugyanakkor még mindig nem lehet tudni, hogyan jutott csődközeli helyzetbe a főváros. −Teljesen egyértelmű, hogy Karácsony Gergely és csapata csődbe vitte a fővárost. Legyünk őszinték: magasfokú hozzá nem értés kellett ahhoz, hogy eltapsolják azt a 214 milliárd forintot, amelyet Tarlós István hagyott a kasszában − hangsúlyozta korábban lapunk megkeresésére Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője. Wintermantel Zsolt szerint a baloldali városvezetés „eltapsolta” azt a plusz kétszázmilliárd forintot is, amennyivel Karácsony Gergely az elmúlt négy évben több iparűzési adót szedett be, mint Tarlós István az utolsó négy évében. Kiemelte, hogy a főpolgármester folyamatosan a bukott bizonyítványt magyarázza, ebben pedig partnere a helyettese Kiss Ambrus is. A frakcióvezető szerint azonban egyikőjük se válaszolt a mai napig arra a kérdésre, hogy hol a pénz.

Május végén perelnek

A mai közgyűlésben döntenek majd arról is, hogy a városvezetés május végén adja be a keresetét a Fővárosi Törvényszékre. Karácsony Gergely pár hete jelentette be, hogy közigazgatási bíróságon pert indítanak a szolidaritási hozzájárulás összegének csökkentésére a kormány ellen. Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes a múlt heti háttérbeszélgetésen elmondta, hogy az úgynevezett túlélőprogram fontos eleme ez a per. Egyben kérik a bíróságtól az inkasszálás megtiltását is. A baloldali városvezetés egyébként a szegényebb önkormányzatok támogatása céljából beszedett szolidaritási hozzájárulás mértékét megkérdőjelezi, nem tartja törvényesnek. Kiss Ambrus megemlítette, hogy az idei első négy hónapban nagyjából 105 milliárd forint volt a főváros működési költsége, ennek 38 százaléka a közösségi közlekedésre ment, 19 százalékát pedig a szolidaritási hozzájárulás befizetése tette ki, ami szerintük igazságtalan és túlzó.

Mint arról korábban írtunk, a kormány által a tehetősebb önkormányzatokra kivetett szolidaritási hozzájárulást technikailag nem a gazdagabb, nagyobb bevétellel rendelkező helyhatóság fizeti be a központi költségvetésbe, hanem az állam vonja le az önkormányzatnak juttatott támogatásokból, majd ebből biztosít többletforrást a szegényebb városoknak, falvaknak. Egybehangzó vélemények szerint lehetetlen az, hogy egy település ne fizessen szolidaritási adót, hiszen azt a Magyar Államkincstár azonnal inkasszózza, amikor kiutalja az adott településnek szánt támogatásokat.

Burkolt fenyítés

Az ATV stúdiójából üzenve tette helyre Karácsony Gergelyt Gréczy Zsolt, miután Budapest főpolgármestere a Telexnek , a 3-as metró átadását követően úgy fogalmazott: meglepődne, ha saját főpolgármester-jelöltje lenne a Demokratikus Koalíciónak. Karácsony szerint ugyanis, ha nem kapnának elég szavazatot, kiderülne, hogy a DK nem is olyan nagy párt.

Gréczy Zsolt válaszul kijelentette:

egy egyszázalékos pártból előlépett főpolgármesternek – azok után, amit csinált ezzel az ellenzékkel, amikor elüttette magát a villamossal és rászabadította erre az országra és az ellenzékre Márki-Zay Pétert – egy kicsit nagyobb szerénységet és visszafogottságot javasolnák. Ez a mondat minimum nem elegáns egy olyan párttal szemben, amely nélkül nem tud egyébként a mai fővárosi önkormányzat sem működni

– emelte ki a DK politikusa, aki szerint ilyen mondatokat nem engedhet meg magának a főpolgármester a legnagyobb fővárosi párttal szemben, amelyik a legnagyobb fővárosi frakciót alkotja. Karácsonynak egyébként szüksége van a pártra, ugyanis a fővárosi DK-sok nélkül nem tud átvinni egyetlen előterjesztést sem a közgyűlésen.

Emlékezetes, Gyurcsány Ferenc DK-elnök először a Partizánban beszélt arról, hogy nem egyértelmű Karácsony újraindulásának támogatása, majd később egy rádióműsorban már arról beszélt, hogy Karácsony nem azt csinálja, amit kellene, nem teljesíti hazafias kötelezettségét. Szerinte ugyanis Karácsonynak főpolgármesterként a kormányt kellene támadnia a főváros vezetése helyett. Ismeretes, hogy a főpolgármester ezen kijelentés után jelentette be, hogy nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást és pert indít a kormány ellen.