A Jobbik nem válaszol, Pressmanék pedig nem tudnak „KGBéla” ügyeiről

amikor Kovács Béla a párt EP-képviselője volt, a Jobbik politikusai is az oroszok melletti töretlen kiállásukról tettek tanúbizonyságot. Így volt ezzel Gyöngyösi Márton, a párt jelenlegi elnöke is, aki többször is felszólalt Oroszország védelmében, legitimnek minősítette a krími referendumot, sőt, 2015-ben az Oroszország elleni európai uniós szankciók ellen is szót emelt.