„A populizmus a nemzeti érdek felé vezető út”

„Túl sok populista hallgat saját véleményére, ahelyett hogy főállású európaiként viselkedne” – ezt Juncker mondta, és igaza is volt. Ezt mutatja be A népszerűség átka című könyv is – fogalmazott Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója a kötet bemutatóján. Mint nyitóbeszédében fogalmazott, a populizmus valóban maga a demokrácia.

A populizmus nem egy ideológia, egy eszme, hanem helyes jó politikai gyakorlat, egyetértést keresve a társadalomban, őszintén beszélve olyan, az életünket meghatározó problémákról, mint például a migráció vagy a háború

– mondta Szánthó Miklós, aki szerint a populizmust gyakorló az emberekben hisz, nem az ideológiában. – Egyesek azt mondják, a populizmus antidemokratikus lett, de ezt pont azok mondják, akik félnek a demokráciától, és a választói akarat gyengítését keresik – hangsúlyozta.

Szánthó Miklós szerint

a liberális álszentség része, hogy azok, akik korábban az általános választójogért küzdöttek, ma populistának nevezik azokat, akik ma ebben hisznek. Akik a vélemény szabadságáért harcoltak korábban, ma ez ellen küzdenek.

– Az egykori feministák ma a genderideológa nevében rombolnák le a nők jogait. A pacifisták, a békepártiak pedig ma háborúpártiak – sorolta a példákat az Alapjogokért Központ vezetője. Hangsúlyozta, a progresszió olyan hangzatos jelzőket használ csak a hatalomra kerülés a lényeg. A populizmus az igazság kimondása valójában.

Annak kimondása, hogy az anya nő, az apa férfi, a tűzszünet és a béke jobb mint a háború. És ezen igazságok mentén kell összefogni a jövő évi sikeres EP-választás érdekében –

vélekedett Szánthó Miklós.

Schaller-Baross Ernő, a Fidesz EP-képviselője úgy fogalmazott, a populizmus eszmerendszere köré épül a könyv, amely egyedülálló kutatásokkal a gyakorlati oldaláról közelíti meg a kérdést: mit nevezünk populizmusnak, és miért?

– Tudományos igényességgel vizsgálja a jobboldal megerősödését, az állampolgárokkal való választói közvetlen kapcsolatot. A valóság az, hogy az állampolgár joggal várja el, hogy az ő érdekeiben járjanak el.

Emellett ismerni kell a baloldal általi populista eszmerendszert, ezt mutatja be a könyv – fogalmazott a nagyobbik kormányzópárt EP-képviselője, aki hozzátette, a populista politizálás nem szényen, hanem a nemzeti érdek felé vezető út.