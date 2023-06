Csaknem félmilliárdos nyereséget könyvelt el a bukott kampányévben a HVG kiadója

Az idősebb Szauer igyekezett családtagjairól is gondoskodni a HVG-nél. A korábban a Momentum Mozgalom pénzügyi igazgatójaként tevékenykedő fia 2019-ben lett a HVG Zrt. marketing- és terjesztési részlegének igazgatója, de felesége és lánya is kaptak lehetőséget a lapnál. A HVG-hez köthető a rendszerváltás utáni talán legnagyobb hírhamisítási botrány, a bajai baloldali videóhamisítás, de a Szauer család saját sérelmét is közölték már névtelenül, 2018-ban pedig álriportot jelenítettek meg. A 2019-es önkormányzati kampányban arra derült fény, hogy élő kapcsolatban állt a lap a baloldallal, amikor a momentumos Pikó András azt mondta, két HVG-s újságíró külön foglalkozik majd Józsefvárossal.