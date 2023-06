Friss kutatás készült a bulizási szokásokról, meglepő válaszok születtek

A válaszadók 39 százaléka csak 18 évesen engedné el a fiatalokat éjszaka bulizni, a megkérdezettek 19 százaléka választotta a 16 éves kort. Kevesen vannak (mindössze egy százalék), akik már 14 év alatt elengednék őket, de a szigorú, a 21 év feletti fiatalokat elengedők (2,7 százalék) sem tesznek ki számottevő csoportot – olvasható az Ifjúságkutató Intézet legfrissebb kutatásában, amelyben összesen 12 ezer, országonként ezer-ezer főt kérdeztek a bulizásról alkotott véleményükről. A vizsgálatba 12 országot vontak be: Ausztria, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

Észak-Macedóniában a nyilatkozók fele 18 éves kortól engedné az éjszakai bulizást, de az ott élők gyakran jelöltek meg 18 feletti életkorokat is. Hasonló helyzetben van Montenegró és Bulgária is, ahol jelentős arányban tolnák ki akár 20 éves korig is (12–12 százalék) az éjszakai bulizás korhatárát. A kutatás alapján elmondható, a felmért országokban kevesen, mindössze három százaléknyian gondolják, hogy egy tizenöt évnél fiatalabb gyereket el lehet engedni egyedül szórakozni.

Ugyanakkor az osztrákoknak a kilenc százaléka, a románoknak pedig a nyolc százaléka hagyná, hogy a gyermek már 14 évesen egyedül vágjon neki az éjszakának.

A magyarok 40 százaléka csak 18 évesen engedne el bulizni egy fiatalt. Habár a Sziget Fesztiválon már 14 évesen is részt lehet venni felnőtt kísérő nélkül, ebben a korban a magyaroknak csupán három százaléka hagyna egyedül egy gyermeket az éjszakában. A Sziget mellett például a romániai Untold zenei fesztiválra is 14 éves kortól léphetnek be felnőtt kíséret nélkül a fiatalok, valamint idesorolható a Colours of Ostrava cseh fesztivál is, amely 15 éves kortól nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt.

– Arra, hogy valaki milyen korhatárt tart megfelelőnek az éjszakai bulizáshoz, a fiatalokról alkotott kép közvetett hatását érzékelhetjük: mennyire tartják érettnek, felelősségteljesnek az adott korosztályt. Ugyanilyen fontos szempont, hogy mennyire tartják biztonságosnak az adott szórakozóhelyet – magyarázza az Ifjúságkutató Intézet, kiemelve, hogy a társadalom értékítélete sokszor összekapcsolódik az alkoholfogyasztás szabályozásával. Ausztriában például bizonyos alkoholtartalmú italokat (például bor, sör) a fiatalok már 16 évesen vásárolhatnak, erősebb alkoholos italokat pedig 18 éves kortól vehetnek. Az osztrák válaszadók 42 százaléka gondolta úgy, hogy a fiatalokat már 16 évesen el lehet engedni bulizni – vagyis Ausztria az alkoholfogyasztásra vonatkozó szabályozás és az éjszakai élet szempontjából is kitűnik a többi ország közül.