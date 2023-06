Kiterjedt hálózattá erősödött a magyar vállalkozások összefogása

Tizenhárom éve, amióta polgári kormány irányítja az országot, a nemzetpolitika teljesen új irányt vett ahhoz képest, amit a nemzetáruló baloldali kormányok addig, 2002 és 2010 között folytattak – jelentette ki a Magyar Nemzetnek a csütörtökön 18 órakor kezdődő VIII. Kárpát-medencei Magyar Vállalkozók Találkozója kapcsán a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János elmondta: a nemzeti kormányok célja mindig is az volt, hogy a nemzetet egyesítsék. Szavai szerint 2010 után az első négy évben meghozták a szimbolikus jelentőségű döntéseket, egy alapot képeztek, amire aztán építkezni lehetett, gazdasági értelemben is.

Erős hálózat



A nemzeti kormánynak az is célja volt ugyanis, hogy a Kárpát-medence gazdasági szempontból is egységes legyen.

Azt tartották szem előtt, hogy ha a vállalkozók kihasználják az egész Kárpát-medencét behálózó magyar–magyar kapcsolatrendszert, akkor lépéselőnybe kerülhetnek, és sikeresebbek lehetnek másoknál, az adott többségi nemzethez tartózó versenytársaiknál.

– Mi erre koncentráltunk, és amellett, hogy a gazdasági szereplőket elkezdtük támogatni és fejleszteni, amihez a Külgazdasági és Külügyminisztériumon keresztül kormányzati forrásokat vontunk be, mi arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a vállalkozókat hálózatba szervezzük az egész Kárpát-medencében. Tettük ezt annak érdekében, hogy a cégek nap mint nap tartsák egymással és az anyaországi kollégáikkal is a kapcsolatot. Mára pedig már oda fejlődött a hálózat, hogy a határon túli gazdasági szereplőknek anyaországi cégeik is vannak, és ez fordítva is igaz – emelte ki Potápi Árpád János.



Százfős törzsközönség

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta azt is, hogy 2015-től kezdődően éppen azért indították el a különböző programokat, hogy a vállalkozókat összekössék, a hálózatokat létrehozzák, majd megerősítsék. Ennek alapjait először régiós szinten, majd régiók között rakták le, végül a hálózatot kiszélesítették az egész Kárpát-medencére.

Ennek egyik eszköze a mezőkövesdi Kárpát-medencei Magyar Vállalkozók Találkozó, amelyet most rendezünk meg nyolcadszor. Ezen a találkozón a határon túli vállalkozók nagyon sok fontos információt tudnak begyűjteni a továbbfejlődésük érdekében, az előadásokon és műhelymunkákon kívül pedig kapcsolatokat tudnak kiépíteni egymással, akár a másik üzleti partnerei is lehetnek

– hangsúlyozta az államtitkár. Hozzáfűzte: a mezőkövesdi találkozóknak van egy százfős törzsközönsége, a többi vállalkozó cserélődik. Az érdeklődés pedig óriási, mert mint a politikus kifejtette: ezúttal másfél óra alatt betelt a kétszáz fős létszám, a vállalkozók már nagyon várták a jelentkezés kezdetét.



Közösségi élet motorjai

Potápi Árpád János kitért arra is: azok a vállalkozók, akik a különböző programokon, így a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozók Találkozóján keresztül kapcsolódnak az államtitkársághoz, helyben a fejlődés motorjává tudnak válni.

– Mivel napi, de minimum heti rendszerességgel egyeztetnek velünk, így hasznos tanácsokkal és fontos információkkal tudják ellátni a többi magyar vállalkozást is. Emellett ezek a cégek jellemzően családi vállalkozások, és szinte kizárólag magyar embereket alkalmaznak, így segítik a magyarság szülőföldön való megmaradását is. Sőt, nemzetpolitikai szempontból kulcsfontosságú, hogy ezek a sikeres vállalkozások támogatják helyben a magyar közösségeket, intézményeket, civil szervezeteket, és odaállnak a különböző rendezvények, programok, akár falunapok mögé is. Jó látni ezt az összefogást – mutatott rá Potápi Árpád János.

