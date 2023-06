Rekordbevételt ért el a baloldal bukott kampányévében a Závecz Research

A Závecz Tiborhoz köthető ismert baloldali közvélemény-kutató cég 2020 és 2021 után még tovább tudta növelni árbevételét. A 2022-es kampányév során közel 230 millió forint nettó árbevételt értek el a 2021-es 175 millió forinthoz képest, ami körülbelül 31 százalékos növekedést jelent.

A cégadatbázis szerint az elmúlt öt év legjobb eredményét érték el 2022-ben. Az adózás előtti eredményük ennél is nagyobb mértékben, több mint a duplájára, 20,9 millió forintról 46,6 millió forintra nőtt. A társaság taggyűlési határozata szerint osztalék kifizetésre is sor került, de annak összegét nem részletezik.

A Závecz Research több baloldali önkormányzattal is szerződésben áll (Zugló, XV. kerület, II. kerület, VII. kerület), de a pártok is előszeretettel alkalmazzák Závecz Tibor cégét. A Párbeszéd 2018–2022 között 12,1 millió forintos megbízást kötött a közvélemény-kutatóval. Továbbá az MSZP például 2018-ban 3,3 millió forintért rendelt kutatást a cégtől. Tavaly közös kutatást is készítettek a 2022-es választásról a Soros-egyetem úgynevezett „Demokrácia Intézetével”, amelyet a szintén az Egyesült Államokból finanszírozott Telexen publikáltak.