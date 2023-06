A vádlott 2021. április 28-án reggel odament egy soroksári általános iskola előtt parkoló autó sofőrjéhez – aki éppen az egyiptomi férfi volt élettársát várta –, és számon kérte őt. Szóváltás alakult ki közöttük, amire Mohamed Rabie A. megütötte a férfit. Amikor a férfi kiszállt az autóból, a terhelt ismét megütötte őt, majd a férfi is visszaütött a vádlottnak. A terhelt az időközben megérkező volt élettársa ellen is agresszíven lépett fel, ami miatt a férfi – a nő védelmében – egy alkalommal megütötte a vádlottat.

Az egyiptomi férfi 2022. augusztus 23-án délelőtt a volt élettársa soroksári házához ment, ahol a közös kiskorú gyermekükre éppen annak nagyapja vigyázott. A vádlott kicsalta őket a házból, majd a gyermekét megragadva beszaladt, és magukra zárta a ház ajtaját. Ezt követően a terhelt egy bozótvágó és egy harci késsel a kezében folyamatosan azzal fenyegetőzött, hogy megöli a gyereket, az élettársát, majd magával is végez. Végül a rendőrség erőszak alkalmazásával bejutott a házba, és ártalmatlanították a vádlottat.

Mohamed Rabie A. bizonyítottság esetében halmazati büntetésül akár tíz évet is kaphat, hacsak a bizonyítási eljárás alatt nem változik meg a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértése vádpont minősítése terrorcselekményre.

Az előbbi bűncselekmény büntetési tétele a BTK szerint kettő–nyolc év, utóbbi tíz–húsz, illetve életfogytiglani szabadságvesztés. A terrorcselekmény egyik feltétele, hogy az elkövető követelést fogalmazzon meg az állam felé. Úgy tudjuk, a vádlott a kislányát túszként tartva nemcsak azt követelte, hogy volt élettársa menjen oda, hanem azt is, hogy az egyiptomi nagykövet is azonnal menjen ki Soroksárra. A sértettet képviselő Sógor Zsolt szerint ez felfogható követelésnek az állammal szemben, a BTK ugyanis nem fogalmazza meg pontosan, hogy állam alatt a magyar államot érti, így jogilag a külföldi állam képviselőjének kényszerítése is fennállhat.

Borítókép: Az egyiptomi túszejtőt a TEK műveleti egysége fogta el (Forrás: TEK)