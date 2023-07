A mesterséges intelligencia (MI) rohamos terjedése az ipari forradalomhoz hasonlítható, mert rengeteg olyan új munkakör fog kialakulni, aminek még nem is tudunk a létezéséről – jelentette ki Bárkányi Pál, a Milton Friedmann Egyetem Informatikai Tanszékének docense A mesterséges intelligencia szerepe az emberi erőforrás kiváltásában című, Scruton Belváros által szervezett rendezvényen. A szakember kiemelte: heti szinten kétszáz különböző funkciójú MI jön ki a piacra, amivel nagyon sok értéket lehet teremteni, és általa új munkakörök jönnek létre, de az eddigitől eltérő üzleti modellben kell gondolkozni. A technológia már a 2010-es évek óta megjelent, szinte mindenhol használják, így a művészetekben is. Az MI-nek köszönhetően felbukkantak új Beatles-számok, de megjelent a festészetben is, továbbá a fotográfiában, ahol például a közösségi oldalakon feljavítják vele a fényképeket. – Szeretjük és kezdjük megtanulni a használatát – osztotta meg tapasztalatait. Hozzátette, az MI átalakítja a „fehérgalléros” szellemi munkát, például az újságírást, de egy internetes megbeszélést is valós időben, azonnal képes fordítani, illetve cégek profiljai változnak meg és kezdenek el teljesen mással foglalkozni.

Kudari Nóra, az IVSZ – Szövetség a Digitális Gazdaságért projektvezetője úgy vélekedett:

az MI a munkaerőpiacon csak 2022-ben jelent meg számottevő tényezőként, és szerinte nem ez alakítja át a munkaköröket, hanem inkább az automatizáció és a robotizáció.

A „kékgalléros", azaz a kékköpenyes fizikai munkakörökben az MI és a robotok már a jelen részei, elvették sok ember munkáját, példaként említve az Amazon nagyvállalat targoncásait, most pedig az MI az értelmiségi réteg munkáit „kezdte el nagyon piszkálni”. Ennek ellenére nem fognak drasztikusan és tömegével megszűnni a jelenlegi munkakörök, például az orvosok munkáját nem fogja elvenni, de nagyon megkönnyíti nekik a diagnózisok felállítását. Az MI könnyebbséget ad bizonyos repetitív munkák kiváltására is, ám nem lesz olyan terület az életben, ahol nem fog megjelenni, és valójában már most is mindenütt jelen van, csak az emberek nem tudnak róla – vélekedett. Kitért arra is, hogy veszélyt lát a nagyon gyors átalakulásban, ami nem évek alatt fog zajlani, hanem sokfelé már az idei év végére bekövetkezik, és az olyan elterjedtebb nyelvi modellek, mint a ChatGPT vagy a Chinchilla gyors fejlődésével nehéz tartani a lépést. A projektvezető példaként említette: jelenleg a bölcsészek között a legkeresettebb szakma a chatbot-tanító.