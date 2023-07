Dömötör Csaba: Nem akarunk migránsgettókat Magyarországon

– Ukrajnában már több mint egy éve tart a háború, ami eddig is rengeteg emberéletet követelt. Milyen következményekkel járna hazánkra nézve, ha a nemzetközi nyomásnak engedve fegyvereket szállítanánk Ukrajnába?

– Ha a mostani eseményeket nézzük, akkor elég kicsi az esélye annak, hogy a nyári hónapokban megkezdődjenek a béketárgyalások. Ha csak az elmúlt napok híreit nézzük: Washington ötszázmillió dolláros katonai szállítmányt akar küldeni Ukrajnába. Bradley harckocsikat és rakétarendszereket is küldenének. Sőt most már ott tartunk, hogy akár kazettás bombákat is bevetnének a harctéren. Ausztrália is 110 millió dollár értékű csomagot szavazott meg, ami többek között hetven harci járművet tartalmaz. Összességében már 39 ország – zömé­ben európai – döntött úgy, hogy katonai eszközöket küld a hadszíntérre. Ez még nagyon nem a béketárgyalások iránya, és ez sajnos a brüsszeli intézményekre is igaz.

Bárhogy is legyen, mi továbbra is a béke hangja szeretnénk lenni egy háború szélén álló Európában.

– Miért lehet az, hogy az Európai Unió béketervek kidolgozása helyett ismét a migránskvóta ötletét karolta fel?

– Úgy érezhették, hogy a háború és a gazdasági nehézségek miatt nagyon máshol van a figyelem. Ezért egyetlen nap alatt, az egyhangúságot megkerülve, minősített többséggel fogadták el a kötelező kvótákról szóló javaslatot, figyelmen kívül hagyva egyes tagállamok, mint Magyarország és Lengyelország ellenkezését. A korábbi kvótajavaslatokhoz képest újdonság, hogy minden be nem fogadott bevándorló után nyolcmillió forintot kellene fizetni. Még egy súlyosbító körülmény, hogy az összes határeljárás 28 százalékát a magyar hatóságoknak kellene elvégezniük, ami Magyarországra aránytalanul nagy terhet hárítana.

Nálunk is olyan migránsgettók alakulnának ki, mint Görögországban és Olaszországban. Mi ezt nem akarjuk.

Ha valaki azt mondaná, hogy már mióta vitatkozunk arról, és hogy ez az egész egy lerágott csont, annak javaslom, hogy a következmények ügyé­ben nézegessen franciaországi képeket, amelyeken polgárháborús állapotok látszanak összecsapásokkal, lángoló autókkal és az eddigiekhez képest is példátlan társadalmi feszültségekkel.

– Hazánk minden szükséges feltételt teljesített, ám az EU még mindig nem utalta a Magyarországnak járó forrásokat. Mikor érkezhetnek meg ezek a pénzek?

– Egyértelműen politikai oka van, hogy visszatartják a hazánknak járó forrásokat. Nagyon érdekes, hogy a napokban kiadott jogállamisági jelentésben úgy fogalmaznak, hogy történt előrelépés, ami elég puha megfogalmazása annak, hogy amiket javasoltak, azokat végrehajtottuk. Ehhez képest nem kapunk egy fillért sem. Még egy bizonyítéka ez annak, hogy egy nyomásgyakorlási eszköznek tekintik a források ügyét. Ugyanakkor új szakasz jön ebben a vitában, mert időközben kiürült az uniós kassza, többek között azért, mert eurómilliárdokat költöttek Ukrajnára, amikkel nem nagyon tudnak elszámolni. Emellett félremérték a helyreállítási alap kamatköltségeinek nagyságrendjét is, amire szintén pluszpénzt kérnének.

Ráadásul több pénzt akarnak kérni a bürokraták fizetésemelésére is. Első és sokadik hallásra sem tűnik vonzó javaslatnak.

A következő hónapokban ez forró vitatéma lesz, főleg, hogy úgy kérnek tőlünk többletforrásokat, hogy közben egyáltalán nem kaptuk meg a nekünk járó pénzeket. Ezért jogos az a kérdésünk, hogy hol a pénz. A helyzet ahhoz hasonlít, mintha valaki felvenne egy hitelt, de nem kapná meg annak összegét, miközben a bank elkezdi fizettetni a kamatokat, sőt még pótlólagos befizetéseket is kér. Vajon bárki belemenne egy ilyen alkuba?