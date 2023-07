Hétfőtől sorompó zárja el a határt Ausztria felé, sétálóutcát alakított ki az ingázók ellen a polgármester

Az áthaladáshoz szükséges engedély szerda óta igényelhető a somfalvi önkormányzatnál 160 euróért, amiből 140 euró utalvány formájában levásárolható a helyi üzletekben. Ha a kérvényt pozitívan bírálják el, az autósok megkapják az áthaladási engedélyt, az ezt igazoló matricát a szélvédőn kell elhelyezni. A határon kiépített süllyedő oszlopos rendszer automatikusan felismeri az érvényes engedélyt és átengedi az autót a határon és a sétálóutcán.

Az űrlap beszerezhető az ágfalvi polgármesteri hivatalban is. Ha valakinek problémát okozna a kitöltése, segítenek. A kérelemhez a személyes okmányokat és a jogosultságot alátámasztó dokumentumokat is csatolni kell, és azt is meg kell jelölni, hogy az igénylő személyes okból vagy „gazdasági érdekből”, például munkavégzés céljából szeretne átjárni a határon. A kérvényeket egy szakértői tanács bírálja el.

Thomas Hoffmann, Somfalva polgármestere azzal indokolta a döntést, hogy csökkenteni kell az átmenő forgalmat a településen, ezért

sétálóutcát alakítottak ki közvetlenül a határnál.

Pék Zsuzsanna ágfalvai polgármester továbbra sem tartja jó megoldásnak a korlátozást. Inkább azt szorgalmazná, hogy nyíljon minél több határon átvezető út, amelyeken eloszlana az átmenő forgalom. A magyar kormány nyitott erre a megoldásra, de az osztrák fél sajnos nem.

A határátkelőt rendszeresen használók kedden, az intézkedés bejelentésekor tüntetést tartottak. Az indulatok azóta sem csillapodtak Ágfalván.

Az Európai Unió elveivel, a határok szabad átjárhatóságával teljes mértékben összeegyeztethetetlennek tartjuk, hogy egy település önkormányzata bármilyen indokkal megakadályozza a határátkelést. A kitöltendő űrlap tartalma és az elbírálás módszere is problémás. Mi közük van ahhoz, hogy kihez megyünk, és mi alapján döntik el, kit engednek be? Ezt nem fogjuk ennyiben hagyni! Panasszal élünk, és ha kell, elmegyünk az Európai Unió illetékes hivatalához vagy a bíróságra

– mondta a Kisalföldnek Horváth Gyula, aki korábban évekig dolgozott a szomszédos országban. Rajta kívül többen is diszkriminatívnak tartják a sorompó bevezetését. Hozzátették: hiába adták be az igénylést, a hivatalban senki nem tudta megmondani nekik, hogy meddig tart az elbírálás. Ráadásul az autóra ragasztandó matricát postán küldik ki, ami napokat vehet igénybe.