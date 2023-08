Karácsonyék alapítványai támogatják a szélsőbaloldal aktivistaképzőit

Karácsony Gergely pártja, a Párbeszéd több szálon is támogatja a brutális embervadászatig fajuló budapesti Antifa-akciókban való részvétel gyanújába és az egyik tagjának élettársa révén pedofilbotrányba keveredett Szikra Mozgalmat, illetve annak nyári ifjúsági csapatépítését – tudta meg lapunk.

A Szikra Mozgalom bodajki ifjúsági aktivistaképző táborát három éve segíti anyagi forrásokkal például a Párbeszéd zöldalapítványa, a Megújuló Magyarországért Alapítvány, amelynek kurátorai között olyan személyek is tevékenykednek, mint Szabó Tímea és Tordai Bence, a párt országgyűlési képviselői.

Jámbor András és Tordai Bence egymást támogatják. Fotó: Facebook

Ez azért is különös, mert az alapítványt elvileg nem szélsőbaloldali célokra és agitációra hozta létre a Párbeszéd 2014-ben. A Megújuló Magyarországért Alapítvány honlapja szerint a céljuk „a zöld–baloldali értékvilág bemutatása és népszerűsítése, a tevékeny társadalmi felelősségvállalás elősegítése”, amely inkább a környezettudatosság erősítésének tűnik. Az úgynevezett „közösségépítés” érdekében elkezdték a hálózatépítést is, ennek vezérhajója lett az a Zöld Terasz Alapítvány, amelyet Scheiring Gábor, a Párbeszéd politikusa alapított, de a kuratóriumba bevették Perjés Gábor párbeszédes önkormányzati képviselőt, aki – mint azt lapunk már korábban megírta – a Karácsony Gergely kampányát finanszírozó 99 Mozgalom koordintátora volt. Legalábbis az erről szóló titkosszolgálati jelentés szerint Perjés fizette be részletekben azt a több mint félmilliárd forintot a 99 Mozgalom számlájára, amely részben euróban és fontban érkezett, eddig teljesen tisztázatlanul.

A Megújuló Magyarországért Alapítvány egyébként nemcsak a Szikra aktivistaképzését támogatja, a nemzetközi Green European Foundationnal (GEF) együttműködve 2023 tavaszán és őszén négy, egyenként egynapos „zöldaktivista-képző tréningnapot” tartanak (tartottak), és az aktivistáknak nyári egyetemet is szerveztek. A GEF azonban szintén nem csak a környezetvédelemmel foglalkozik, bár a szervezet egy olyan európai szintű politikai alapítvány, amelyet az Európai Parlament finanszíroz és kapcsolatban áll más európai zöldszereplőkkel, mint például az Európai Zöld Párt és az Eu