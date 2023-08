Tovább gurulnak a dollárok: Korányi Dávid szervezete Tóta W. Árpád gyerekújságprojektjét is támogatja

KisPolgár – Közéleti Gyerekújság

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a baloldal varázsszere a „mikroadomány” – ebből működtetik majd a tervek szerint azt a mobilalkalmazást is, amely kisiskolás gyermekeket célozna meg kormányellenes, baloldali propagandával. Az elmúlt hónapok baloldali elszámolási botrányai alapján sokakban az a kép alakulhatott ki, hogy ahol mikroadományt emlegetnek, oda jó eséllyel külföldről adják a pénzt. A politikával és szexualitással is foglalkozó, KisPolgár elnevezésű mobilalkalmazásról pedig mindent elmond, hogy azt a HVG publicistája, az erősen megosztó Tóta W. Árpád hívja életre. Összeállításunk megdöbbentő részleteket mutat be a kisgyerekeket érzékenyítő appról és az abban közreműködő személyekről.