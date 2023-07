Gyermekek balliberális agymosása mikroadományokból

Az Apaparán a legszélsőségesebb woke jegyében fogant írások is megtalálhatók. Ezek közül a leginkább aggasztó a pornó és a gyermekek viszonyáról szóló hosszas értekezés. A jövő ellövelt, vagy Future has cum elnevezésű írásnak már a címe is botrányos. Az ízléstelen szójáték az angol „cum” kifejezésen alapszik, amely ondót jelent, de a kiejtett alakja a „jönni” szóéval azonos.