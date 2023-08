Fellázadtak Karácsony Gergely ellen az óbudai piacosok

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, nem ez az egyetlen fővárosi áremelés. Karácsony Gergely korábbi bejelentése szerint szeptembertől 28 százalékkal megemelik a jegyárakat: a vonaljegy 450 forint, a buszokon megvásárolható vonaljegy 600 forint, a tíz darabos gyűjtőjegy pedig négyezer forint lesz. A drágulás még a baloldalon is kritikákat váltott ki, Tüttő Kata, a főpolgármester MSZP-s helyettese is úgy nyilatkozott, hogy nem kellett volna ezt meglépni. Ugyanő viszont elszólta magát a további budapesti megszorításokról: úgy fogalmazott nemrégiben, hogy akkora a Fővárosi Vízművek vesztesége, hogy „a közlekedésből, a közvilágításból, a kaszálásból kellene elvenni”. Karácsony helyettese a közösségi oldalán is valóságos kampányt folytatott azt magyarázva, hogy miért kell emelni háromszorosára a budapesti vízdíjakat.

Tarlós István volt főpolgármester korábbi pénzügyi helyettese, Bagdy Gábor korábban kijelentette a Magyar Nemzetnek: a főváros a végóráit éli pénzügyi értelemben, amiről csak maga tehet. Wintermantel Zsolt, fővárosi Fidesz–KDNP-frakcióvezetője szerint a főpolgármester elindította a sarcdominót, a BKV jegyáremelésének bejelentése után elővezette a vízdíj várható drágulását is. – Az, ami most következik, a legsötétebb Demszky-korszakot idézheti, amikor is csőd közelébe kerül a város, egyre inkább hitelből él, és a városvezetés elkezdi a közműdíjakat évről évre emelni. Tarlósnak és a kormánynak köszönhetően a Demszky-éra után hosszú ideig nem volt erre példa, a jegyek ára sem változott. Karácsonyék viszont visszahozzák baloldali elődük módszerét. Kifogytak a pénzből, hűlt helye a több mint 200 milliárdos tartaléknak, amit Tarlós hagyott maga után, és elfogyott a rekordméretű adóbevétel. A főváros pedig a budapestiekre kezdi terhelni a megbukott városvezetésük következményét, miközben másra mutogat, mint egy gyáva gyerek – emelte ki a fideszes politikus.

Borítókép: Karácsony Gergely (jobbra) és helyettese, Kiss Ambrus (Fotó: Havran Zoltán)