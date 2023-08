Tovább bálványozza a baloldal a pedofíliát mentegető Kőszeg Ferencet

A liberális értelmiség egy része azonban a Partizán műsorvezetőjét, Gulyás Mártont állította pellengérre, és a pedofíliát bagatellizáló egykori SZDSZ-es honatyát próbálta mentegetni. A 444 munkatársa, Szily László is Kőszeg Ferenc mellé állt. A publicista szerint azzal, hogy Gulyás Márton ezt az interjút elkészítette, egyfajta Fidesz-ügynökké vált, hiszen egy baloldali aktivista nem kérdezhet ilyet Kőszegtől. Szintén meglepő kijelentése volt, hogy Gulyás Márton eljárásmódja egy idős fasisztával is etikátlan lett volna. Az újságíró még a Soros György által pénzelt Helsinki Bizottságnak is nekiment, mivel volt merszük elhatárolódni a vitatható megjegyzésektől.

Szunyogh Szabolcs, a Klubrádió műsorvezetője is a Magyar Helsinki Bizottság alapítójának védelmére kelt, és köszönetet is mondott neki. A Táncsics Mihály-díjas író szerint Kőszeg Ferenc igazi férfi, aki szembeszáll a bigottsággal. Egy bölcs értelmiségi, aki a valóságból indul ki, humanista módon. Szunyogh állítása szerint „szégyen, hogy az ízlésterrornak ma mindenki megrettenve enged, holott Kőszeg csak annyit mondott, hogy „édeseim, mégis mozog a föld”.

A kormányzati oldal viszont egyértelműen elítélte Kőszeg álláspontját. Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet, hogy míg a nemzeti kormány tűzzel-vassal harcol a gyermekek megrontói ellen, Kőszeg Ferenc szerint „az erotikával átszőtt érzelmi kapcsolatok felnőtt és gyerek között nagyon széles körűek, a büntetőjogi szigor csak árt a dolognak”.

A kormány álláspontja ugyanakkor egyértelmű: nem engedünk az LMBTQ-lobbinak és nem tűrjük a pedofilok mosdatását! Ezért is szavaztuk meg Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvényét – hangsúlyozta Kubatov Gábor.

Borítókép: Kőszeg Ferenc (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)