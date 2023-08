Újabb, durva megaláztatást átélt mozgássérült jelentkezett Miskolcon + videó

Nagyon rosszul viselem a megaláztatást, mert amúgy is »hátrányos állampolgárok« vagyunk. Kísérővel kell mennem, beteg vagyok, pelenkázom magam, és most még be is szólogatnak nekünk a tömegközlekedési eszközökön. Van olyan betegtársam, aki ezt kevésbé veszi a lelkére, más rosszabbul viseli a megaláztatást és megzakkan