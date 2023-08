Vitézy Dávid is megszólalt az Üllői úti biciklisávokról

„Ma délutáni fotók, nyári csúcsszezon, Üllői út, a buszok állnak a dugóban. Bár a buszfeliratot lekaparták az új lepollerezett kerékpársáv kedvéért, a buszsáv nyomai még látszanak az aszfalton. A 100E reptéri expressz ma délután a korábban szokásos 30-35 perc helyett 45-50 perc alatt ér ki a repülőtérre” – írta Vitézy Dávid a legfrissebb Facebook-bejegyzésében.

Dugóban álló BKV-járatok az Üllői úti biciklisáv miatt (Forrás: Facebook/Vitézy Dávid)

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) korábbi vezetője kifejtette: „A Budapest Mobilitási Terv által kitűzött cél a városi kerékpározás részarányának növelése – ennek a tervnek az első változatát még a BKK-ban mi készítettük elő, Tarlós István előterjesztése nyomán fogadta el a Fővárosi Közgyűlés, a Karácsony Gergely vezette közgyűlés is magáénak vallja, szerintem helyesen. Mindazonáltal ezek a hivatalos fővárosi közlekedésfejlesztési tervek is úgy számolnak: míg a kerékpározás a megtett utak arányában maximum 10 százalékra, a megtett kilométereket tekintve 5 százalékig nőhet, addig a közösségi közlekedés részarányát a mai 45 körüli értékről 50 százalékra szeretné növelni Budapest.

Ezzel az alapelvvel megy szembe, ami az Üllői úton történt, itt fordult elő először ugyanis, hogy új kerékpáros-infrastruktúra valójában nem az autós közlekedés, hanem a buszközlekedés kárára jött létre. Ugyanis az Üllői úton immár 6 éve működő buszsáv helyén van a pollerekkel elválasztott kerékpársáv, amit így se a reptéri 100E expresszbuszok, se szakaszosan az Üllői utat használó 9-es, 15-ös buszok vagy a 83-as troli sem tudnak használni.

Éppen ezért szerintem itt rossz döntés született, ezen a szakaszon közös busz- és kerékpársáv lehetett volna megoldás, vagy a gyors taktikai beavatkozás helyett az Üllői út teljes keresztmetszeti újraosztása, amivel ki lehetett volna alakítani külön buszsávokat és a mainál keskenyebb, de elkülönült kerékpársávokat. Mielőtt valaki felhorkan, hogy miért most és itt szólok: egyrészt nyilvánosan is jeleztem a buszsáv megszüntetése előtt augusztus 17-én, hogy ez nem lesz így jó, másrészt minden informális csatornán előzetesen is elmondtam az aggályaimat a BKK felé, ahol egyébként nehéz olyan tömegközlekedéssel foglalkozó szakembert találni, aki azonosulna az Üllői úti buszsáv megszüntetésével. Mindez a Váci úton hasonló időpontban, a metrópótló buszsávjának átalakításával létrehozott kerékpársávra nem igaz, a kritika tehát nem általános, hanem konkrétan erre a szakaszra vonatkozik” – fejtette ki véleményét Vitézy Dávid.

Hozzátette:

Látom, hogy a városvezetés most azzal érvel, a reptéri busz utasai nem számítanak, hisz úgyis csak turisták, ráérnek. Azért ez nincs egészen így, a reptéri utasok többsége magyar utas, a 100E-n is jócskán hallani magyar szót. De persze a külföldi turistákat is elég értelmetlen feleslegesen dugóba kényszeríteni, a 100E ma az ország egyik legforgalmasabb »kapuja«, a repülőtér megközelítésének mára legnépszerűbb módja – ha úgy tetszik, a Budapestről alkotott kép egyik első eleme. Ráadásul a reptéri BKK-buszokat ma már annyian használják, mint amennyien taxiznak, és ez kiváló hír, hisz épp a Budapest Mobilitási Terv céljainak teljesülését jelenti.

„A 100E-n a BKK saját számai szerint heti 45-50 ezer ember utazik még a 2200 forintos jegyár mellett is, immár 7-8 percenként járnak a reptéri buszok (a metrópótlás előtt sok éve még félóránként jártak) és sokkal többen használják, mint ahányan az Üllői úti kerékpársávon bicikliznek. De persze nem amellett szeretnék érvelni, hogy ne legyen kerékpározási lehetőség az Üllői úton, legyen természetesen, csak ne a buszközlekedés rovására. Ugyanis a 100E utasainak az eddigi 30-35 perces menetidő 45-50, sőt, néha 55 percre nőtt a buszsávok megszüntetésével – és még iskolakezdés előtt vagyunk. Ideális esetben a reptérről közvetlen vonatokkal lehetne bejutni Budapestre, sokat dolgoztunk ezen, a tervek kész vannak, de ha a reptér tulajdonosaival meg is oldódnának a viták és hirtelen uniós pénzek is érkeznének, akkor is legalább 6 év, mire ez megépülhet. Tehát a buszos kijutás továbbra is realitás marad még jó sok évig. A közvetlen belvárosi busz bevált, a Kőbánya-Kispesten való átszállás helyett utasok nagy tömegei választják a jóval drágább jegyár ellenére is.

Ráadásul, ahogy a képeken is látszik, bár az Üllői utat leghosszabban a 100E használja, a dugó a 9-es buszt, a 15-ös buszt és a 83-as trolit, illetve ha a Kálvin térig visszatorlódik, a kiskörúti 47-es és 49-es villamosokat is lassítja.

2013 körül a BKK az irányításommal hozta létre a kiskörúti vagy az Andrássy úti kerékpársávokat vagy épp a Csepelről a belvárosba vezető kerékpárutat, ekkor indítottuk el a Bubit vagy a későbbi Bartók Béla úti biciklisáv előkészítését is. Talán nem szorul külön magyarázatra: ahogy eddig is, most is támogatom a kerékpározás népszerűsítését és infrastrukturális fejlesztését Budapesten. Ugyanakkor, a kerékpáros közlekedés infrastrukturális fejlesztése nem mehet a közösségi közlekedés rovására. Most pedig itt ez történt. Nem szégyen korrigálni, szerintem az Üllői úton ez szükséges, erre többféle megoldás is lehetséges, a közös busz- és kerékpársávvá alakítás vagy a teljes sávkiosztás újragondolása és külön busz- és kerékpársáv kialakítása a forgalmi sávok átrendezésével” – összegezte véleményét a BKK korábbi vezetője.

Az utóbbi időben egyébként a balliberális média a tenyerén hordozta Vitézy Dávidot.

Korábban a Magyar Nemzet is írt arról, hogy az elkerített, pollerekkel védett Üllői úti biciklisávok miatti kialakult dugóban araszol a 100E reptéri expressz járat, ezzel jelentős csúszással érkezve az utasokkal a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre.