Karácsony Gergely és az adományláda: illuzionistának állt a főpolgármester?

Fizikailag lehetetlen belegyömöszölni ennyi bankjegyköteget egy ekkora, 30x30-as ládába – hívta fel a figyelmet a Ripost egy videóban, ahol megkísérlik a lehetetlent és megpróbálnak belehelyezni 3811 bankjegyet egy Karácsony Gergely-féle adománygyűjtő ládához hasonló dobozba. A videóban jól látszik: az, amit a főpolgármester megpróbál elhitetni, a legedzettebb és legprofibb illuzionistákat is zavarba hozná.

Mint arról a Magyar Nemzet elsőként számolt be, miután a NAV már egy ideje nyomoz Karácsony Gergely főpolgármester 99 Mozgalmának finanszírozása ügyében, most az OTP Bank is feljelentést tett. A lapunk birtokába került dokumentum szerint az adománygyűjtő ládák története igencsak hamisnak látszik, ugyanis a – döntő többségükben 50 és 100 eurós címletű – bankjegyek valójában inkább csomagokban érkezhettek, újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak és összetapadtak. Mindez együtt szertefoszlathatja Karácsonyék eddigi legendáját.

A feljelentésből kiderül:

Karácsonyék számlájára 526 millió forint érkezett annak megnyitása óta, tehát Márki-Zay Péter azon korábbi nyilatkozata, amely a főpolgármester félmilliárdos kampányáról szólt, nagyságrendileg helytálló.

Karácsony pénzügyeket intéző embere, Perjés Gábor többször is olyan jegyzőkönyveket adott át az OTP-nek, amelyek adománygyűjtő ládák felnyitásáról szóltak. A hitelintézet a sajtóban megjelent hírek után nemrégiben belső ellenőrzést rendelt el, majd ennek végén súlyos megállapításokat tett.

Ezek egyike, hogy a jegyzőkönyvek szerint az adománygyűjtés alapvetően külföldön élő magyar személyektől történik egy kb. 30×30×30 centiméteres nagyságú adománygyűjtő ládába.

Ezekbe a Perjésék-féle jegyzőkönyvek állítása szerint két-háromezer bankjegyet, egy esetben pedig 3811 bankjegyet préseltek be. A feljelentés szerint viszont „a ládába a tetején található résen keresztül bankjegycsomagok nem helyezhetők el, ugyanakkor megállapítást nyert, hogy a behozott bankjegyek többsége – elsősorban az euróbankjegyek – újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak és összetapadtak, vagyis mintha a nyomdából kikerülve nem használták volna azokat”.

A feljelentés döntő megállapítása így hangzik:

Álláspontunk szerint a csomag típusú elhelyezés fizikailag kizárja a szóban forgó ládákba történő pénzek belehelyezését.

A hitelintézet belső ellenőrzési vizsgálata mindemellett azt is megállapította, hogy a jegyzőkönyvek többségén a „forintbankjegyeken kívül csak 50 és 100 eurós címletű bankjegyek szerepeltek, ráadásul két jegyzőkönyvön megegyező darabszámú a 100 EUR bankjegyek száma”.