Támadnak a viharok, aztán nagyot változik az idő + videó

Kiadták a riasztást

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet – figyelmeztetett a katasztrófavédelem.

Az erős szél veszélye miatt szintén elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben. Az érintett területeken a széllökések sebessége meghaladhatja az óránként 70 kilométeres erősséget is. A zivatarok kialakulásának veszélye miatt kiadott elsőfokú, citromsárga riasztás is érvényben maradt. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást jelent a villámlás, esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Milyen idő lesz jövő héten?

Az országos, középtávú előrejelzés szerint keddtől már sok napsütésre lehet számítani, kevés gomoly- és fátyolfelhővel. Csapadék nem valószínű. Hajnalban pára-, illetve ködfoltok képződhetnek. A hőmérséklet hajnalonta 9 és 17 fok között, délután 23 és 28 fok között alakul.