Vészhelyzetet hirdettek a migránsinvázió miatt + videó

Magyarország nemcsak nyitott az együttműködésre, hanem rendőri szinten már évek óta napi gyakorlat mindez.

Az illegális migrációval Szlovákia is 2015 óta küzd, és már több mint két éve közös magyar–szlovák járőrözéssel is próbálják kezelni az egyre súlyosbodó helyzetet. Olyan szintű a két ország rendőri együttműködése, hogy leszabályozták például az egymás országaiban való üldözés kérdését is. Ez alapján mind a szlovák, mind a magyar rendőrök határon át is üldözhetik és elfoghatják a bűnözőket, így az embercsempészeket is. Ez utóbbira számtalan példa van.

A ma7 szlovák hírportál számolt be róla, hogy magyar–szlovák vegyes járőr figyelt fel arra az embercsempész autóra, ami aztán a határon át Pozsonyig szökött, ahol végül elfogták a már gyalogosan menekülő embercsempészeket és a 25 illegális migránst. Utóbbiakat regisztrálták, így maradhatnak Szlovákiában. Az embercsempészek ellen büntetőeljárás indult.

Itt is található azonban egy kiskapu. A szlovák törvények szerint csak az az embercsempész vonható felelősségre, aki átlépi az államhatárt; ha a migránsokat kiteszi a határ előtt, és ők úgy érkeznek Szlovákiába, az embercsempész nem vonható felelősségre. Ezt egyébként tapasztalatok szerint ki is használják a bűnözők.

Kétségtelen, tény, hogy a nyugat-balkáni útvonal látványosan módosult, korábban a magyar műszaki határzáron át, vagy azt megkerülve főleg Ausztriába vitték az embercsempészek a menekülteket, ám a közös magyar–osztrák, egyre sikeresebb hatósági fellépésnek köszönhetően nagyban megnehezült a szervezett bűnözők számára ez az útvonal.