Vonával és Ujhelyivel indul az ellenzéki politikai szezon

Az Ujhelyi István által újraálmodott szárszói találkozóval, valamint Vona Gábor frissen bejelentett pártjának mai zászlóbontásával indul az ellenzék őszi szezonja, legalábbis azoknál, akik mára lekerültek a politika nagyszínpadáról. Őket követi Márki-Zay Péter nemrég bejegyzett pártjának első országos kongresszusa.

Ismert, az MSZP-t elhagyó, ma már független EP-képviselő,

Ujhelyi István volt az első, aki bejelentette, újjélesztené az egykori szárszói találkozók hagyományát, mondván, az „igencsak ráférne a közéletre”.

Az egykori szocialista politikus kezdeményezésére hét év után ma a Margit-szigeten ismét megtartják a baloldali holdudvart tömörítő rendezvényt. Emlékezetes, Farkasházy Tivadar és családja harminc éve, 1993-ban balatonszárszói nyaralójukban rendezték meg az első szárszói találkozót. A rendezvényen egy nagyobb szünettől eltekintve egészen 2016-ig minden évben a család kertjében jöhettek össze a magyar politikai, gazdasági, tudományos és művészeti élet képviselői, hogy az ország aktuális ügyeiről vitatkozzanak.

Az elmúlt napokban a Farkasházy és Ujhelyi között zajló, egymást meghazudtoló, feszült levélváltások és elhatárolódások közpette újraélesztett mai találkozó helyszíne a Balaton-part helyett most Budapesten, a Margitszigeten lesz,

a zártkörű összejövetel nevét is SzázSzó találkozóra változtatták. A szervezők szerint „ugyanazt és ugyanúgy bizonyosan nem lehet azonnal létrehozni, de civil és közéleti bázison mi most kísérletet teszünk a folytatásra”.

Vona visszatér

Közben a Jobbik elnöki székét 2018-ban elhagyó Vona Gábor az elmúlt évek influencerkedése után úgy döntött, hogy visszatér a pártpolitikába.

Vona ugyancsak ma, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban tart lakossági fórumot, ahol a Második Reformkor zászlót bont.

Vona csütörtökön jelentette be, hogy pártot alapított, célja pedig az, hogy a jövő évi EP-választáson jól szerepeljenek. Vona egyébként már a sokadik olyan politikus, aki a Jobbikból való távozás után nem tudott vagy akart elszakadni a pártpolitikától. Hozzá hasonlóan Jakab Péter is pártot alapított, miután elnökként a Jobbikban elbukott. Jakab először létrehozta a Nép Pártján Mozgalmat, amiből pár hete hivatalosan is párt lett.