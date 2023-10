Tíz emlékezetes eset Karácsony Gergely elmúlt négy évéből + videók

Jött a villamos

Néhány nappal ezelőtt volt két éve, hogy visszalépett a baloldali előválasztástól Karácsony Gergely, és állt be Márki-Zay Péter mögé. Ezzel Hódmezővásárhely polgármestere legyőzte az előválasztáson Dobrev Klárát, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselőjét. – Némi mérlegelés után, de jó szívvel jelentem be önöknek, hogy a miniszterelnök-jelölti kampányomat befejezem, és a támogatóimat arra kérem, hogy az előválasztás második fordulójában Márki-Zay Pétert támogassák – közölte a visszalépés után a főpolgármester 2021. október 8-án. Tette mindezt annak ellenére, hogy korábban még úgy fogalmazott: csak akkor lép vissza, ha elüti egy villamos.

„Elmarad”– írta Orbán Viktor miniszterelnök Karácsony Gergely korábbi plakátjára a főpolgármester visszalépése után megosztott képen. Karácsony az előválasztás során ugyanis az egész kampányát arra építette, hogy egyedül neki lenne esélye a kormányfő ellen.

Bringás színjáték

Miközben azt állítja, hogy kerékpárral közlekedik és tömegközlekedést használ, piszkos színjátékot játszik az ellenzéki főpolgármester – írta meg korábban a Ripost. A lapban bemutatott fotósorozat szerint Karácsony Gergelyt valójában szolgálati sofőr várja reggelente a lakásánál. Budapest első embere pedig bizony csak akkor vált kerékpárra, amikor megérkezik a propagandafotós vagy a baráti médiastáb.

Karácsony Gergely propagandaként használta a biciklijét (Fotó: Ripost)

Mégis csak jó a buszsáv

Karácsony szolgálati autójával emellett számos alkalommal használta a buszsávot, így az Erzsébet hídon is.

Karácsony Gergely – akinek nincs jogosítványa – korábban azzal is védekezett, hogy: „nagyon ritkán vezetek szolgálati autót, gyakorlatilag soha.” Azt is mondta, nem emlékszik arra, hogy éber állapotban buszsávban közlekedett volna. Azóta sorra jelennek meg olyan videók és fényképek, amelyeken az látható, hogy a főpolgármester hivatali autója a tilosban jár.

Autóval az autómentes hétvégén

„Karácsony Gergely már nemcsak a buszsávban alszik, hanem tilosban is parkol. Pénteken reggel a Móricz Zsigmond körtéren találkoztak a baloldali politikusok. Karácsony Gergely elkésett! Nem tudni, hogy a dugók miatt, vagy azért, mert nehezen tudott felébredni. Az viszont tény, hogy Karácsony szolgálati autója tilosban parkolt. Igen, ezért minket (hétköznapi embereket) meg szoktak büntetni” – írta két évvel ezelőtt Facebook-posztjában Bohár Dániel. Karácsony Gergely emellett néhány nappal később autómentes hétvégét hirdetett, majd végigautózta a hétvégét.

Hiperpasszív nyelvtudás

Karácsony Gergely korábban az ATV Egyenes Beszéd műsorában próbált magyarázatot adni az angol nyelvtudásával kapcsolatos hazugságaira. A Párbeszéd társelnöke korábban ugyanis azt írta önéletrajzában, hogy doktori címet szerzett, ehhez pedig kötelező az idegen nyelvismeret. Karácsony az angol nyelvtudását érintő felvetésekre azt állította, hogy az angol egyik speciális szeletét tudja, ami nem feltétlenül mélyebb, mint az általános nyelvtudás.

Nekem egy ilyen hiperpasszív angoltudásom van

– mondta akkor. Később számos alkalommal bebizonyította, valóban hiperpasszív angoltudással rendelkezik.

Gerikarók

A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy a Karácsonyék által az Üllői úton kialakított biciklisávok nagy dugókat okoznak, és egyúttal meglehetősen balesetveszélyesek is. Később az is kiderült: az újonnan kialakított biciklisávok nagyban megnehezítik a mentőautók közlekedését is.

Legelő méhek

Karácsony Gergely hivatalba lépése óta Budapest sok helyen egy lakatlan, elhanyagolt városrészre emlékeztet. A méhlegelők témája akkor jelent meg a köztudatban, amikor felháborodott lakosok értetlenkedtek különböző internetes platformokon, hogy elgazosodott a főváros. A lakosság számos kerületből jelezte, hogy elmaradt a tavaszi fűkaszálás, ezért több helyen derékig ér a gyom. Mint kiderült, maga a fővárosi vezetés okozta a problémát, mert kaszálás helyett méhlegelővé nyilvánítottak több tucat területet, és táblákat helyeztek el azzal a felirattal: „Nem gaz, méhlegelő.” A főpolgármestert ráadásul az sem sarkallta cselekvésre, hogy az elmúlt hetekben az atlétikai világbajnokságra, valamint a Sziget fesztiválra több százezer turista érkezett Budapestre.

Telefon az ál-Klicskóval

Tavaly augusztusban Karácsony Gergelyt is felhívta a kamu-Klicsko, így a budapesti főpolgármester is egy deepfake áldozata lett. Az internetre most került fel az említett videóhívás, amelyben érdekes mondatok hagyják el Karácsony Gergely száját. A főpolgármester a telefonos átverés során azt mondta az ál-Vitalij Klicskónak, hogy az ország hatóságai „rossz oldalon állnak” az oroszellenes szankciók ügyében, de Orbán Viktor magyar miniszterelnök „nem sokáig marad hatalmon”.

Mikroadományok a ládikákban

Összesen 506 millió forint adományt gyűjtött össze a 99 Mozgalom, ami Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti kampányát szolgálta ki, ezek az adományok pedig többségében euróban érkeztek. A mozgalom pénzügyeit Perjés Gábor párbeszédes politikus kezelte, aki 19 részletben fizette be az érkező összegeket az egyesület bankszámlájára. Karácsony Gergely többször is kijelentette, hogy mikroadományokból gyűlt össze az 506 millió forint, azonban az adományozás anonim volt, így azt nem tudja megmondani, kik támogatták. Később azonban az OTP Bank feljelentette Karácsonyékat. A lapunk birtokába került dokumentum szerint az adománygyűjtő ládák története hamisnak látszik, ugyanis a – döntő többségükben 50 és 100 eurós címletű – bankjegyek valójában inkább csomagokban érkezhettek, újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak és összetapadtak.