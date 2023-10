Négy éve kezdődött Karácsony Gergely ámokfutása a fővárosban

– Karnyújtásnyira vagyunk attól, hogy visszavegyük a városunkat – kezdte kampányzáró beszédét a főpolgármester-jelölt 2019. október 11-én. A Madách téren kisebb tömeg hallgatta, ahogy a Párbeszéd társelnöke sorolta, milyen változást hoz majd az október 13-i megválasztása. Ellenfele, a második főpolgármesteri ciklusának végén járó, a Fidesz és a KDNP támogatását maga mögött tudó Tarlós István 44 százalékos eredménnyel maradt alul az 51 százalékot behúzó Karácsony Gergellyel szemben – idézi fel a négy évvel ezelőtti eseményeket a Mandiner. A cikk arra is emlékeztet, hogy a baloldal sikerét segíthette az is, hogy az ismét polgármesteri ambíciókat dédelgető Borkai Zsolt győri városvezető jachtozós botránya napvilágra került, épp a kampányhajrában.

Ígéretek sora

A budapesti kampányzárón Karácsony Gergely számos ígéretet tett a budapestieknek, igaz, akkor még nem tudhatta, hogy végül mennyi hátráltató tényezővel kell szembenéznie, mint a koronavírus-járvány, a háború és az ebből fakadó szankciók okozta energiaválság, amely Budapestet – az egyébként egyre bővülő anyagi lehetőségek dacára is – próbára tette. De nézzük meg, miből is gazdálkodott a főváros:

– Megtanultuk a történelemből, hogy a változás mindig Budapestről indul – tett óvatos ígéretet kapásból a 2022-es parlamenti választásra is utalva az akkor még leendő főpolgármester, amit a tavalyi, zsinórban negyedik kétharmados Fidesz-henger és az azt megelőző időszakban meglépett „Karácsony-sasszék” tükrében akár megmosolyogtatónak is mondhatunk. Ez a terv legalábbis nem teljesült.

Ahogy az úgynevezett oligarchaadó bevezetése sem, amiről már a felvetés idején lehetett tudni, hogy alaptörvény-módosítás nélkül nem fog menni.

Pedig az ebből származó bevételből Karácsonynak nagy tervei voltak, egészen pontosan a fiatalok által is elérhető bérlakásokat célzó programot indított volna, amiből szintén nem lett semmi. Legalábbis eddig, mert a városvezető idén áprilisban jelentette be, hogy létrehoznak egy fővárosi lakásügynökséget, amely ezt a problémát fogja kezelni.

A kampányzárón elhangzott az is, hogy évente több ezer ember hal meg Budapesten a rossz levegő miatt. – Tartozunk nekik azzal, hogy visszaadjuk nekik az ellopott éveket, tartozunk nekik azzal, hogy zöldítjük ezt a várost, hogy legyen fa minden születő gyerek után. Hozzuk létre a csepeli nagy erdőt, legyen zöld korridor a Margit-szigettől a Római-partig – sorolta Karácsony Gergely. A korridort azóta is hiába keressük, ami pedig a fákat illeti, a minden korábbi szövetségesét, újabban a Párbeszédet is elhagyó Karácsony a Mandinernek később azt mondta, még az eredeti vállalásnál is többet fognak ültetni. A Főkert és a KSH adatait összevetve kijelenthető, ennek a fele sem valósult meg.

A politikus rezsitámogatást is ígért a rászoruló időseknek, amelynek bejelentésére csupán három évet kellett várni: tavaly augusztusban érkezett is az akkorra már elszabadult energiaárak idején:

Korábban vállaltam, hogy a Zuglóban általam kidolgozott szociális modellnek azt az elemét, miszerint a rászoruló családok és idősek húszezer forint rezsitámogatást kapnak, egész Budapestre kiterjesztjük. Itt az ideje, hogy megvalósítsam ezt az ígéretemet, és ne csak megvalósítsam, hanem kibővítsem.

A kissé megkésett, ám kétségtelenül meghozott intézkedés révén a rászoruló gyermekesek, az ápolási díjon lévők és más nehéz helyzetű családok, illetve a létminimumnál kevesebb nyugdíjat kapó nyugdíjasok évi 48 ezer forint támogatásban részesülhetnek, amelyet a villany-, a gáz-, a víz- és a távhőszámlájukból írnak le, az átlagnyugdíjnál kevesebbet kapók pedig 24 ezer forint támogatásra jogosultak.