Karácsony nem bánta meg a prémiumok jóváhagyását, és még az M1 riporterét is félrelökte + videó

A BKK és a BKV vezetői hatalmas, több esetben csaknem tízmillió forintos prémiumot vehetnek fel, de a közlekedési cégek vezetői mellett a fővárosi közműholding első embere, Mártha Imre is zsebre tehet 7,842 millió forintot prémium gyanánt, sőt a Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatója is 9,48 millió forintot vihetett haza. Barts J. Balázs az egyik főszereplője volt a Városháza-botránynak, ezt követően pedig még fegyelmit is kapott.

Karácsony nem bánta meg a prémiumok jóváhagyását. A főpolgármester szerdán reggel a CEU-ra érkezett, ahol beszédet mondott a Budapest Fórumon, itt szerette volna megkérdezni ebben a témában több újságíró is, azonban Karácsony egy szót sem szólt a feltett kérdésekre.