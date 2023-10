Fogy a levegő V. Naszályi Márta körül, bizottság alakulhat a vesztegetési ügy kivizsgálására

A választópolgároknak joguk van tudni a vesztegetési ügy részleteiről, amely a hírek szerint V. Naszályi Márta és egy, a kerületben működő vendéglátó vállalkozás vezetője között történt, ezért vizsgálóbizottság alakulhat – közölte Gulyás Gergely Kristóf és Varga Dániel.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, vesztegetés elfogadásának gyanújával nyomoz a rendőrség a V. Naszályi Mártához köthető korrupciós botrányban. Az ügyben a Ruszwurm cukrászda tulajdonosa, Szamos Miklós tett feljelentést, ugyanis állítása szerint az I. kerületi polgármester védelmi pénzt kért tőle.

A Ruszwurm cukrászda (Fotó: MTI/Jászai Csaba)

Gulyás Gergely Kristóf elmondta: az érintett vállalkozás 2011 óta működik az I. kerületben, 2016 óta azonban sem bérleti díjat, sem egyéb kötelező hozzájárulást nem fizetett az önkormányzatnak. A vállalkozás vezetője a napokban úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy 2019-ben, a helyhatósági választások kampányidőszakában V. Naszályi Márta azzal kereste meg:

ha nagyobb összeggel, 20-30 millió forinttal támogatja a kampányát, akkor megválasztása esetén segít elsimítani a jogi vitákat.

A képviselő kiemelte: a választások után, 2020 januárjában az új polgármester a vállalkozás és az önkormányzat peres eljárásának szüneteltetését kezdeményezte. Gulyás Gergely Kristóf hangsúlyozta: a szüneteltetés elrendelése előtt, közben, valamint utána is V. Naszályi Márta többször is személyesen találkozott a vállalkozóval, és ezeken az egyeztetéseken a polgármesterrel együtt részt vett a férje is. Rámutatott: a vállalkozó és V. Naszályi Márta nyilatkozatai között súlyos ellentmondások vannak, a történtek hátterét azonban tisztázhatná a felállítandó vizsgálóbizottság.

Varga Dániel arról beszélt, hogy a vállalkozás és az önkormányzat között létrejött megállapodások utóbbit hátrányosan érintik, ezért szerinte a létrehozandó vizsgálóbizottságnak „kötelessége” feltárni a történtek minden részletét. A képviselő emlékeztetett:

a polgármestert érintő korrupciós vádak még az ellenzéken belül is komoly politikai ellentéteket eredményeztek.

Varga Dániel hozzátette: a vizsgálóbizottságnak azt is tisztáznia kell, hogy a vállalkozás miként működhet jelenleg is a kerületben, miután a tevékenységét jogerős bírósági ítélet tiltotta meg korábban.