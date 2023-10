Nem csak a budapestiek rajonganak a Városligetért, a nyáron kétmillióan látogattak el oda

Rekordot döntött az idei nyár, összesen kétmillió látogatója volt a Városligetnek – írja a Metropol. A lap stábja meglátogatta az ikonikus intézményeket és tereket és megkérdezte a látogatók véleményét is.

Az emberek többsége rajong a gondozott és igényes zöldfelületért, a levegő és a terület tisztaságáért és azért, hogy Budapest sok más, fővárosi fenntartású parkjával ellentétben, itt sok kuka van, a környezet pedig gyermek- és állatbarát. A régebben jócskán lepusztult park most családi élményparkká változott – fogalmaznak. Emlékeztettek arra is, hogy a park felújítása tíz éve kezdődött és a kezdeti elképzeléseket is túlszárnyalta a Liget Budapest projekt, pedig még nem is zárult le a fejlesztés.