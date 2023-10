Robotkutyával is lehet játszani az őszi szünetben

Október 30-tól egészen november 3-ig minden nap reggel kilenc órától egzotikus állatok bemutatójával készül a Természettudományi Múzeum: a gyermekek megismerhetik és akár kézbe is foghatják majd a különleges körösfarkú boát, a fekete patkánysiklót, a gabonasiklót, a királysiklót és a korallsiklót is, de lesz amúrsikló, tarantula, erdei óriás skorpió és óriás ezerlábú is, akinek pedig még ez sem volna elég, az láthatja a sisakos és párduckaméleont is.

A tudomány oltárán

Érdemes november 3-án 16 órától, a magyar tudomány napján is ellátogatni az intézménybe, ahol egy különleges rendezvény járja körül a mesterséges intelligencia és a természettudományok kapcsolatát.

Többek között arra a kérdésre kaphatnak majd választ a fiatalok, hogy hogyan segíti napjainkban a mesterséges intelligencia (MI) a természettudományos kutatásokat, vagy hogy hogyan halad az emberiség technológiai evolúciója a jövőben, tudunk-e élhető jövőt teremteni a technológia segítségével.

Az ingyenes előadások a helyszínen és online is megtekinthetők lesznek a múzeum YouTube-csatornáján. Előadást tart Rab Árpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jövőkutatója, Németh Endre matematikus, Bálint Zsolt főmuzeológus, illetve Zsebők Sándor, az Ökológiai Kutatóközpont munkatársa is.

November 4-én is érdemes korán kelni, mert 9 órakor robotkutya-bemutató várja majd a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A különleges 12 kilogrammos „háziállat” követi gazdáját, sétál, fut, terheket cipel, lépcsőzik, sőt ugrik, pacsit ad és még két lábon is áll. Ezek a mozdulatok emberként egyszerűnek tűnhetnek, de a robotika számára igazi forradalmat jelentenek. Ugyanezen a napon délután 5 órától pedig asztrofotótárlat nyílik, a Magyar Asztrofotósok Egyesületének rendhagyó és látványos rendezvénye.