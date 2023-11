Elkerülheti-e még az Európai Unió a Titanic sorsát?

– Az Európai Unió hajótestének szilárdságát a tagállamok szuverenitása adja, a brüsszeli vezetés azonban folyamatosan erodálja azt, miközben minden sziklának és szembe úszó jéghegynek nekivezeti a hajót. Ezért a koronavírus-járvány, az illegális migráció, az orosz–ukrán háború sorra ütött léket rajta – tette hozá Kövér László.

Mint mondta, hisznek abban, hogy a hajó még menthető, hogy

az Európai Unió még elkerülheti a Titanic sorsát.

– Elérhető a változás a kapitányi hídon, az Európai Unió jelenlegi vezetése 2024-ben leváltható, az eltérített hajó még a helyes irányba állítható. Ebben a helyreállítási munkában nemcsak a régi tagállamokra, hanem az újakra, a délkelet-európai országokra is szükség lesz. Magyarország hívja és várja a délkelet-európai országokat az Európai Unió tagjainak sorába, erejéhez mérten a jövőben is minden politikai és szakértői segítséget megad nekik a csatlakozáshoz – jelentette ki a házelnök. Közölte azt is, Magyarország 2024 második fél évében, a magyar EU-elnökség alatt tevőlegesen is hozzá tud járulni a csatlakozási ügyek sikeréhez.

Kövér László kitért arra, hogy van olyan ország a Balkán nyugati részén, amely már 2005 óta tagjelölt, és ez a 2010-es évek eleje óta már a legtöbbjükről elmondható, ezen erőfeszítéseket az uniónak el kellene ismernie. Fontosnak nevezte azt is, hogy ezek az országok ne tegyék meg azt a szívességet a brüsszeli bürokratáknak és a bővítéstől viszolygó egyes nyugati tagállamoknak, hogy késedelemmel hoznak létre szükséges intézményeket vagy parlamentjük nem tudja gyakorolni az állami vezetőkkel kapcsolatos kinevezési jogköröket. Kiemelte, hogy az EU-nak legalább akkora szüksége van a Nyugat-Balkánra, mint a Nyugat-Balkánnak az Európai Unióra.

Szólt arról is, hogy a csatlakozás ügyében kétfajta döntési eljárás van: a konkrét csatlakozási feltételek teljesítésétől részlegesen vagy teljesen eltekintő politikai döntés, illetve a csatlakozás minden technikai feltételének teljesítésén alapuló szakmai döntés.

– Baj abból lehet, ha ezt a két döntéshozatali módot összekeverik. Nem méltányos, ha a csatlakozni akaró országok körében szelektíven alkalmazzák a politikai és szakmai szempontú döntéshozatalt, azaz ha valakiket úgy akarnak felvenni, hogy politikai alapon mentesítik őket a szakmai kritériumok teljesítése alól, másokat pedig a szakmai kritériumok teljesítése ellenére sem engednek csatlakozni – szögezte le.