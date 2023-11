Határozatlan időre bezárták a problémás Szeszgyár közösségi teret

– Lezárult egy fejezet. Sajnos a tavalyi év nehézségei miatt, a tulajdonos döntésére, a telek határozatlan ideig zárva tart és nem üzemel többet Szeszgyárként – tudatta a Szeszgyár Facebook csoport kezelője.

A VIII. kerületben található Szeszgyár közösségi tér háttere homályos, ugyanis a magántulajdonú telek kerítésfalát még 2021-ben bontotta le az önkormányzat, azzal a céllal, hogy közösségi teret hozzon létre, és rendezvényeknek helyt adjon a Kőris utca és Szeszgyár utca közötti üres területen. A közösségi tér három éven keresztül üzemelt úgy, hogy közben hajléktalan és drogtanya alakult ki az ökofeministák által létrehozott sátorban.

A Szeszgyár Facebook búcsúposztjából kiderült: időközben többen külföldre költöztek azok közül, akik a projektet kezdték, vezették, formálták. Mint írták: alakult egy kis mentő csapat, akik energiát és időt nem kímélve dolgozott azon, hogy a telek nyitva maradjon, hogy legyen víz és áram, hogy a rengeteg megkeresés ne maradjon válaszolatlanul és, hogy legyen ki fogadja a sok telekre érkező eseményt.

– Idén viszont, nagy erőkkel keressük azt a szervezetet, össze szokott lelkes csapatot, vagy akár egy-két energiától kicsattanó embert, akik szeretnének, tudnának a telken egy új, akár teljesen más dolgot létrehozni. Akik megóvják az évek alatt beköltözött növényeket, rovarokat, madarakat és jó viszonyt tudnának ápolni a környéken lakókkal, valamint a rendkívül kedves és rendes magán telek tulajdonossal – írják a közösségi oldalon.

Arról viszont nem esett szó, hogy a mostani civil csoportnak miért kell elhagynia a telket, a tulajdonos miért döntött úgy, hogy ebben a formában nem akarja hasznosítani a területet.

Az önkormányzat kamerákat szereltetett fel

A Magyar Nemzet is beszámolt arról: lakossági észrevétel alapján a Szeszgyár utcai közösségi téren is megjelentek a szerfogyasztók. Az önkormányzat közéleti újságja tavaly év végén arról számolt be, hogy fejlesztések indulnak meg a közösségi tér szomszédságában.

Érdekes ellentmondás, az önkormányzati lap a Szeszgyár környékének a felújításáról úgy fogalmazott, hogy a körzet képviselőjének, az MSZP-s Camara-Bereczki Ferenc Miklósnak a programjában szerepelt a Szeszgyár utca rendezése, és ez jó úton halad: megtisztították a területet, térfigyelő kamerát helyeztek el, létrejött egy közösségi kert, ahol a Jane Goodall Intézet is madárodút és bogárgarázst épített, közösségi élet zajlik, és új fázisába érkezett a területrendezés is. Mindezt egybemosva az önkormányzati területetekkel és a civilek által kezelt magántulajdonban lévő telekkel. Érdekes a lap a cikk végén már úgy fogalmazott: a füves-fás nagy magántelek nem vonható be a tervekbe. A cikk írója elhomályosította a tényeket, egyszer közösségi kertként, majd fás-füves magántelekként hivatkozott rá, minta az két különböző telek lenne, a valóságban egy és ugyanarról a gazos magánterületről van szó.

Érdekes, hogy akkoriban nem volt hangsúlyos az, hogy magántelekről van szó, ami több kérdést felvet: az önkormányzat költségét megtérítette-e a tulajdonos vagy az adófizetők állták egy magántulajdonú telek kitakarítását is? Továbbá: a tulajdonos miért hagyta, hogy drogosok lepjék el a tulajdonát, miért nem kért rendvédelmi intézkedést, továbbá az önkormányzat erre a problémára miért nem hívta fel a tulajdonos figyelmét? Végül elsősorban a magántelekre begyűrűző drog probléma miatt az önkormányzat kamerákat szereltetett fel.

Amellett sem lehet szó nélkül elmenni, hogy az önkormányzat többször adott támogatást a különböző programokra, mint például az ökofeminista főzőcskézésre, ezáltal kapcsolatban volt a területet használó civilekkel is.

A kertben a queer markettől, gyomszépségversenyen át kézműves workshopokig rendeztek programokat.

Kerestük a józsefvárosi önkormányzatot, hogy tisztázásra kerüljön a tulajdonos és az önkormányzat közötti anyagi összefonódás a Szeszgyár közösségi kert tekintetében. A helyhatóság válaszában leszögezte: a Szeszgyár utcai telken a Józsefvárosi Önkormányzat (illetve cége, a JGK Zrt.) nem végzett területrendezési munkálatokat. Mint írták: „2022 őszén a terület használói és segítő önkéntesek szemétszedést végeztek. A JGK Zrt. köztisztasági munkatársai ekkor, egy alkalommal az összeszedett szemét elszállítását végezték el.” Ami azért érdekes, mert a magántulajdonból elszállítandó szemétért – ha nem az éves lomtalanításkor keletkezik – a tulajdonosnak kell megrendelni a konténert és fizetnie kell az elszállításért. Úgy tűnik a VIII. kerületi önkormányzat a baráti civilekkel kivételt tett.

Tűket dobáltak szét a szerhasználók

Korábban a Metropol újság munkatársai kint jártak a helyszínen, beszámolójuk szerint a Szeszgyár Kertet valakik elfoglalták. A kertet üzemeltető ökofeministák pergoláiba beköltöztek, matracokat vittek be maguknak, kedvenc foglalatosságaikról pedig az otthagyott, további használatra készen elrendezett fecskendős tűk árulkodtak.

