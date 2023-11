Személyi helyett az okostelefonunk is elég lesz – Ma nyújtják be az Országgyűlésnek a digitális állampolgárságról szóló törvényt

A tárcavezető ismertette, hogy egy felhasználóbarát szolgáltatást indítanak, ami könnyebb, hatékonyabb és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Az alkalmazás – ami a DÁP névre fog hallgatni – saját adatokat gyűjt és hitelesít. Közölte, hogy 2026-tól – amikor teljes körűvé válik az alkalmazás – már nem lesz szükség arra, hogy az állampolgárok maguknál tartsák a személyi okmányaikat. Továbbá előírják a bankoknak, biztosítóknak, telekommunikációs cégeknek, hogy tegyék lehetővé a DÁP-alapú ügyintézést.

– A DÁP-törvény mindenki számára digitális azonosítót biztosít, amihez alaptörvény-módosításra lesz szükség; ez a jövő héten kerül az Országgyűlés elé

– hangsúlyozta Rogán Antal. Az új rendszerben kétféle ügyintézési típus lesz: az életesemény alapú, valamint az e-papír. Az életesemény alapú ügyintézésnél a leggyakoribb ügyek a születéssel és az autóátírással függnek össze, így ezt a kettőt a tervek szerint már 2025-ben elérhetővé teszik.

A miniszter elmondta, hogy az állam csak azokat az adatokat tudhatja meg az állampolgárokról, amikhez eddig is hozzáférhetett.

Leszögezte, hogy a digitális ügyintézés beindítása költségcsökkenéssel, valamint hatékonyságnövekedéssel jár.

Rogán Antal beszámolt a tárcához tartozó turisztikai ügynökségről is, amivel összefüggésben elmondta: Magyarországon tizenhétezer program kapott támogatást, 2023-ra pedig számos fejlesztés befejeződött. Jelezte, hogy 2022-ben a magyar turizmus túlteljesítette a háború és a pandémiát megelőző időszak számait, azonban 2023-ban már éreztette hatását a háború a turizmusban is. Az általános gazdaságpolitikai heyzetről szólva a tárcavezető ismertette: a kormány azt vállalta, hogy leszorítják az inflációt, ami sikerült is. Kiemelte, hogy 2024-ben a gazdasági növekedés újraindítására fognak koncentrálni.

Tordai Bencének, a Párbeszéd politikusának a kérdésére válaszolva Rogán Antal közölte: a DÁP kidolgozásakor a dániai tapasztalatokat használták fel, továbbá a baloldali politikus aggályai kapcsán jelezte, hogy a baloldal a 2021-es ellenzéki előválasztás során visszaélt az állampolgárok adataival. A miniszter szót ejtett a szuverenitásvédelmi törvényről is, amikor elmondta: legyen büntetőjogi következményei annak, ha valaki megszegi a kampányfinanszírozás szabályait.

