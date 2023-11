Tiborcz István ugyanazt gondolja Budapestről, mint Orbán Viktor

– Nemcsak Budapesten, hanem egész Kelet-Közép-Európában is az egyik legjobbnak lenni, ez a célunk a most átadott szállodával azóta, hogy belevágtunk a fejlesztésbe – mondta az Indexnek Tiborcz István, a BDPST Group többségi tulajdonosa, igazgatótanácsának elnöke a budapesti Vörösmarty téri Dorothea Hotel hétfői megnyitóján, aki arról is beszélt a lapnak, hogy magasabb polcra kell helyezni Budapest turizmusát, amely még ma is alulértékelt desztináció. Ezt magas szolgáltatási színvonallal érhetik el, hogy az Airbnb-s lakáskiadók ne szipkázzák el a vendégeiket.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, impozáns szálloda nyitotta meg kapuit a fővárosban néhány napja: a Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection a nevét Mária Dorottya württembergi főhercegnőről, az 1800-as évek befolyásos közéleti személyiségéről kapta, aki férjével, Habsburg József nádorral együtt jelentős kulturális és gazdasági fejlődést hozott a fővárosnak. A 216 szobás, ötcsillagos szálloda egy 35 ezer négyzetméteres, multifunkcionális fejlesztési projekt részeként jött létre. Tiborcz István szerint a lokáció és a szolgáltatások szempontjából is a budapesti szállodapiac top résztvevőjeként startolnak el, amihez nagyban hozzájárul, hogy a rendezvényterem és a spa mellett négy étterem is helyet kap a hotelben, közülük kettőt, amelyek jövőre nyílnak, a három Michelin-csillagos spanyol séf, Dani Garcia üzemeltet majd.

Az üzletember folyamatos kihívásként tekint az Airbnb-piacra, meglátása szerint ugyan ki lehet venni rövid távra exkluzív lakásokat, de a színvonalas kiszolgálásért szállodába kell menni, ebben rejlik a különbség.

– Ma a vendégekért vívott verseny kulcsa a magas minőségű szolgáltatási palettában keresendő, ez határozza meg a komplex fejlesztések irányát – vélte, kiemelve, hogy Budapest még mindig nagyon alulértékelt turisztikai desztináció. – Ingatlanfejlesztőként, szállodaüzemeltetőként is az a célunk, hogy Budapestet, a főváros turizmusát magasabb szintre emeljük – mondta.

Dorothea Hotel Fotó: George Fakaros – Vision Required

Orbán Viktor miniszterelnökkel kapcsolatban elmondta, hasonlóan gondolkodnak a turizmust és Budapestet illetően, miszerint vissza kell adni Budapest régi fényét.

– Prágába se véletlenül özönlenek az emberek, egészen más arcát mutatja a város ma, mint mondjuk gyerekkoromban. Felújították a turisztikai látnivalókat, amely fejlesztéseknek meg is lett az eredménye. Hasonló célt szolgált itthon például a Kossuth tér felújítása, ami 2010-ben még úgy nézett ki, mint egy parkoló, mára viszont top attrakció lett. Ugyanígy a várnegyedben zajló fejlesztések hatása is érzékelhetővé válik az idegenforgalom felfutásában – példázta az üzletember.

Arra a kérdésre, hogy az Orbán Viktorhoz fűződő rokoni kapcsolata segítette-e abban, hogy a nemzetközi védettséget élvező, világörökségi területen fekvő épülettömbben valósulhatott meg a most átadott beruházás, azt felelte: nyilvánvalóan nem befolyásolta.

Más befektetők értékmentő beruházásai is kapnak lehetőséget a megvalósításra, csak az nem lesz a közbeszéd tárgya.

– nyilatkozta, kiemelve, hogy aki belép ide, az műemléki környezetbe csöppen, az értékek megőrzésével, mégis modern megoldásokkal találkozik, pedig már a tervezés idején rengeteg támadás érte őket, hogy tönkreteszik a műemléki környezetet, a városképet, holott leszakadt födémmel, összeomlásközeli állapotban vették át az épületeket.

Tiborcz István az Indexnek arra a kérdésére is választ adott, hogy hol tartana az üzleti életben, ha nem a miniszterelnök veje lenne. Meglátása szerint, bár kevésbé ismernék a nevét, reméli, hogy itt tartana, de meg kellett tanulnia helyén kezelni, hogy vannak, akik emiatt szeretik, mások pedig épp ezért utálják. – Igaz, megtiszteltetés a miniszterelnök vejének lenni, és egyben inspiráló személynek tartom Orbán Viktort, de az üzleti élet önálló szereplőjeként nem azzal a gondolattal kelek fel reggel, hogy az apósom a miniszterelnök – mondta, majd azzal folytatta, a fejlesztéseikkel növelik Budapest és Magyarország vonzerejét.

Az üzletember arra is kitért, vállalkozó személyiségét szüleitől örökölte, első cégét már egyetemistaként létrehozta, amelyben energiamegtakarítással foglalkozott. – A 2008–2009-es válság idején hiánypótlónak bizonyult. Németországból importált transzformátorokat adtunk el Magyarországon úgy, hogy mi finanszíroztuk a beruházást, az ügyfél pedig a megtakarításból fizetett ki minket. Ez bevált, jól működött, de később értékesítettem – árulta el Tiborcz István.