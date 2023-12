Most megveheti Pest, Buda török kori látképét

Budát és Pestet a törökkorban ábrázoló ritka történelmi metszetek és egy igazi könyvészeti csemege: Prónay Gábor 1855-ben Pesten megjelent kőnyomatos albumára is lehet licitálni, amelynek induló ára nyolcszázezer forint volt.

Csonka Krisztián, a ritkaságokat árverező aukciósház cégvezetője elmondta: a hibátlan szépségű, 25 kőnyomatos táblát tartalmazó fehérholló ritkaságú kötet, amelynek a litográfiáját többek között Barabás Miklós és Sterio Károly készítették, s már a megjelenésekor európai sikert aratott. Nemcsak itthon, de például a portugál király, a würtenbergi király, a koburgi főhercegség elismerő rendjeleit is megkapta az alkotójuk. Ennél is korábbi időszakot jelenít meg egy másik metszetritkaság, amely Buda és Pest állapotát mutatja 1602-ből.

Buda és Pest török kori látképe

Budával kapcsolatos, a török kiűzésének idejéből származó kép, amelyen allegorikus formában a várban lévő lőportorony felrobbantása is rajta van. A cégvezető szerint ezeket a ritkaságokat ma már befektetésként is keresik, hiszen értékes kincsként mesélnek a mai főváros egykori patinás múltjáról. A cégvezető elmondta, hogy több mint 150 tétel között válogathatnak a fővárosi ereklyék gyűjtői, ám a karácsonyi ajándékozás utolsó pillanatait is ki lehet még használni.

A licitálási kedv nem áll meg Budán és Pesten, hiszen Szenczi Molnár Albert híres zsoltároskönyve vagy gróf Széchenyi István Világ című első kiadású kötete iránt is óriási az érdeklődés.