Nem látszik, mit akar a baloldal, csak magukkal foglalkoznak + videó

Jövő június 9-én EP- és önkormányzati választást tartunk, amelynek a választási eljárásról szóló törvény alapján a hivatalos kampányidőszaka a választást megelőző ötvenedik napon indul és a szavazás napján a voksolás befejezéséig tart, de politikai értelemben már megindult – kezdte legújabb videóelemzését Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte:

míg a jobboldalon világos üzeneteket és koherens témákat láthatunk, addig a balliberális oldal kommunikációját az önmagukról szóló, technikai kérdések uralják.

Így például az egyik legfontosabb kérdésük a közös baloldali listának az ügye, amelyet a Mi Hazánk fővárosi választási rendszert átalakító javaslata kapcsán már a Demokratikus Koalíció is szorgalmazott Budapesten, míg az MSZP az EP-választáson is közös listával indulna. Ugyancsak a hasonló kérdések uralják a válságban lévő Momentum kommunikációját, Donáth Anna ugyanis az interjúi során még mindig a 2022-es választás tanulságairól és a baloldali összefogás mikéntjéről értekezik, politikai alternatívát ő sem képes felállítani – fogalmazott az elemző.

Hozzátette, hogy a Momentumból kilépett a bajai polgármester, amivel a liberális párt elvesztette egyetlen vidéki polgármesterét, tovább nehezítve ezzel, hogy országos jelentőségű és minden településtípuson azonos támogatottsággal rendelkező formációvá váljon. A Mi Hazánk törvénymódosító javaslata a 2014 előtt is működő arányos választási rendszert hozná vissza Budapesten a közgyűlés esetében, ami egyértelműen a kisebb ellenzéki pártoknak kedvezne. Érthető a radikális jobboldali párt javaslata, ugyanis a jelenlegi rendszerben nem lenne képviseletük a fővárosban, ugyanakkor a javaslat esetleges elfogadásával ez is megoldódna számukra. Hasonló a helyzet az LMP és a Kutyapárt esetében is, amelyek a módosítás elfogadását követően ugyancsak szerezhetnének helyeket a fővárosi döntéshozatalban – emelte ki az elemző. Hozzátette: a Fidesz számára nem hozna érdemi változást, nagyjából azonos arányban szerezne helyeket a Fővárosi Közgyűlésben a mostani felmérési adatok alapján.