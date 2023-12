Simicskó István: Komoly tétje van az EP-választásnak

– Miként értékeli a 2023-as évet?

– Nehéz éven vagyunk túl. Tavaly decemberben még reménykedtünk, hogy az ukrán–orosz háború és a teljesen értelmetlen vérontás befejeződik a szomszédunkban. Húsba vágó módon éreztük meg Magyarországon ennek a hatásait: elsősorban az elhibázott uniós szankcióknak köszönhetően mind az ország üzemanyag-ellátása, mind pedig a fűtésre használt energia biztosítása terén komoly nehézségekkel szembesültünk. Mindezek ellenére a nemzeti-keresztény kormány politikájának köszönhe­tően a magyar gazdaság stabil növekedési pályára állt, és őszre a háborús inflációt is sikerült egy számjegyűre csökkenteni. Az Euró­pai Unióval való tárgyalások során olyan engedményeket harcoltunk ki a szankciókkal szemben, hogy az eredeti elképzelésekkel szemben az elfogadott csomagok végül nem okoztak nálunk megoldhatatlan krízist.

A pandémia és a háború miatti gazdasági hatások, illetőleg a felelőtlen uniós intézkedések által gerjesztett válság kezelése önmagában is embert próbáló feladat, de mindezek mellett nemzetközi színtéren is folyamatosan meg kellett védenünk a saját álláspontunkat, hiszen az EU politikai okokból hatalmas – amúgy nekünk jogosan járó – összegeket tart vissza hazánktól, s különböző eszközökkel igyekszik nyomást gyakorolni ránk, hogy világosan megfogalmazott nemzeti érdekeinket adjuk fel valamilyen ködös brüsszeli elvárással szemben.

További tragikus történés volt az Izraelt ért alattomos Hamász-támadás, amelynek során ártatlanok ezrei váltak az erőszak áldozatává. Az is megdöbbentő és elgondolkodtató, sőt baljóslatú, hogy a világ közvéleménye mennyire nem egységes már egy brutális terrortámadás elítélésének a kérdésében sem. Az ártatlan emberélet értelmetlen és erőszakos kioltása sosem kaphat menlevelet szubjektív politikai megítélés alapján.

– Eközben a baloldal itthon minden idők legnagyobb finanszírozási botrányába került.

– Sajnos a hazai baloldal továbbra is a tavalyi választáson elszenvedett csúfos vereségét próbálja értelmezni, csupán a guruló dollárok rabságában vergődik és nem hajlandó tanulni a saját hibájából. Semmi jelét nem mutatja annak, hogy a magyar érdekek mellett kezdene politizálni, hiszen Brüsszelben továbbra is Magyarország ellen dolgozik. A baloldali képviselők rendre amellett kardoskodnak, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós pénzeket. A kormányt akarják nehéz helyzetbe hozni, de azzal nem törődnek, hogy a magyar embereket is megrövidítik. Külföldi érdekcsoportok hatalmas összegekkel támogatták őket az előző parlamenti választás alkalmával, hogy a választópolgárokat becsapva, hazugságokkal és manipulációval velük együttműködőbb, a magyar nemzeti érdekek iránt kevésbé elkötelezett hatalom kerülhessen a kormányrúdhoz. Szerencsére próbálkozásuk elbukott, a magyarok döntöttek, és a nemzeti-keresztény kormányra bízták az ország vezetését.