Sokan kidobják a házi kedvencet, ezért ne ajándékozzunk élő állatot karácsonyra

– Az állat nem egy hétre, nem a téli szünetre szól, hanem ideális esetben tíz-tizenöt évre veszünk magunkhoz társállatot – hívta fel a figyelmet Pataki Gábor, az Állatmentő Liga vezetője. Az állatmentéssel foglalkozó szakember a Magyar Nemzetnek hangsúlyozta: az állat nem játék és nem ajándék.

Ahhoz, hogy állatot vegyünk magunkhoz, megfeleljünk a tudatos állattartás feltételeinek, több hónapos tapasztalásra van szükség. Karácsony előtt rengeteg gyermek kívánságai közt van egy kisállat befogadása, ám ezt a döntést több hónapos tapasztalás útján kell meghozni.

Pataki Gábor arra figyelmeztet: egy gyermek nem biztos, hogy el tudja látni az állattartással járó kötelességeket, ami rövid időn belül a szülőre fog hárulni, ezért az ünnepek után egyre több állat kerül a menhelyekre. Ugyanakkor az a tendencia is megfigyelhető volt, hogy ingyen ajándéknak használták a szülők a menhelyekről kihozott állatokat.



A kutya családtag – ügyeljünk a tudatos állattartásra

– Régebben sokkal több állat került vissza a családoktól az ünnepek után. Ennek véget vetettek az állatvédő szervezetek, ugyanis a karácsony előtti időszakban örökbefogadásra nem adnak ki állatot, ez nálunk is így van. Csak olyan állat mehet házi kedvencnek, akire már hónapok óta várnak és járnak ki hozzá, és ahol egyértelmű, hogy nem karácsonyi ajándéknak szánják az állatot, hanem társállatnak – tette hozzá az Állatvédelmi Liga vezetője, aki szerint az elmúlt években javult a helyzet, de korántsem megoldott a probléma. A tudatos állattartás már az állat megvásárlása előtt kezdődik.

– Sokan internetes apróhirdetések útján, ellenőrizetlen helyről vásárolnak állatot, és nem tudják az előéletét. Ha esetleg beteg lesz az állat, nem biztos, hogy vállalják a felmerülő költségeket, de előfordulhat az is, hogy elpusztul, és ezért elégtételt próbálnak venni azoktól, akiktől megvették – mutatott rá a lehetséges problémákra az állatvédő. Ingyen kutya most már nem létezik, a szervezetek szinte már mindenhol örökbefogadási díjat vezettek be, hogy ne a legegyszerűbb döntés legyen, hogy ingyen adunk egy ajándékot a gyermeknek.

A menhelyekről csippelve, ivartalanítva és oltva kerülnek új gazdához az állatok, aminek költsége van. Mielőtt egy család magához vesz egy társállatot, az állatvédők azt javasolják, látogassanak meg menhelyet. Több helyen már lehet állatot sétáltatni, és bevezetik a gyermeket, szülőt az állattartás munkás részébe is.

Miért nincs örökbefogadás ünnepi időszakban?

– A menhelyeken látja a gyermek a kisállattal járó munkát is, lehet, hogy ez már picit eltántorítja attól, hogy meggondolatlanul kutyát kérjen a szüleitől. Ha pedig nem, akkor többször el kell vinni a menhelyre, és megfigyelni, mennyire gondolja komolyan. Ha a gyermeken azt látjuk, hogy mínusz két fokban is sétáltatja a kutyát, és nem tántorodik el a szándékától, akkor lehet gondolkodni örökbefogadásban. Tudni kell, hogy előbb vagy utóbb a gyermek átadja a feladatot a szülőnek, mert nem tud teljes felelősséggel ellátni egy állatot – magyarázta Pataki Gábor.

– Minden kisállatra igaz, hogy ünnep közeledtével nem lehet örökbe fogadni. Az Állatmentő Liga volt az első szervezet, amely megállapodott az újpesti önkormányzattal, hogy ünnepek közeledtével ne lehessen élő állatot árulni a kerületben, ezt rendeletbe is foglalták.

Kik lehetnek az állatok megmentői?

– A hatóságokkal együttműködünk, az élő állatot lefoglaljuk, a nyulakat és a csibéket elhozzuk. Mi voltunk az elsők, látom, hogy a példánk országos szinten kezd elterjedni. Az évnek van néhány olyan kiemelt időszaka, amikor minden állatvédő együtt gondolkodik, ilyen például a szilveszter is – mondta lapunknak Pataki Gábor.

A tendencia javulása annak is köszönhető, hogy most már nem olyan egyszerű megszabadulni a nem kívánt állattól.

A húsvéti élő nyuszikat már évek óta az állatkert sem veszi át, most már jobban meggondolják magukat az emberek. Korábban egyszerűbb volt, mert megvették, majd leadták az állatkertnek.

– Tudni kell, hogy azok az állatok, amelyek soha nem éltek önállóan, nem élik túl szabadon engedve, ezért erdőbe kitenni sem ajánlott őket – figyelmeztetett az állatvédelmi szakember.