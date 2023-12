Vitézy Dávid újabb markáns üzenetet küldött Karácsony Gergelynek: Nem riogatni kéne az utasokat, hanem tárgyalni

„A BKK akkori vezérigazgatójaként rengeteg tárgyalás, számítás, egyezkedés után tudtunk megállapodni az állammal és elsőként az országban megoldani, hogy egy városban az alapárú bérlet is minden vonatra és Volánbuszra is jó legyen. Amióta a HÉV-ek és a kék Volán-járatok is állami fenntartásba kerültek, a Budapest-bérlet léte még fontosabb, sőt szó szerint nélkülözhetetlen.”