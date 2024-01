Gyárfás Tamás panaszkodik: A Fenyő-gyilkosság az ő életét is tönkretette

– Nincs köze Fenyő János médiavállalkozó halálához, és reménykedik, hogy ez bebizonyosodott a csaknem négy éve tartó büntetőperben – mondta kedden a Fővárosi Törvényszéken az utolsó szó jogán az ügyben felbujtóként emberöléssel vádolt Gyárfás Tamás.

A tárgyalást egy közjáték előzte meg: a másodrendű vádlott, Portik Tamás fia elfogultsággal vádolta meg a bírót, akit egy pohár kávéval leöntött a folyosón. Portik Tamás fiát a rendőrök az V. kerületi kapitányságra vezették át, ahol a Központi Nyomozó Főügyészség munkatársai kihallgatták, a történtek után hivatalos személy elleni erőszak miatt indult eljárás. A bíró megtámadását egy újságíró igyekezett megakadályozni, őt és egy másik, szintén a közelben tartózkodó újságírót tanúként hallgatott meg az ügyészség.

A Fenyő-gyilkosság ügyében eredetileg tavaly novemberben hirdetett volna ítéletet a Fővárosi Törvényszék, de az ügyben Gyárfás Tamáshoz hasonlóan ugyancsak felbujtással vádolt Portik Tamás akkor jelezte: meghatalmazott védőjével felbontotta a szerződését, az új, kirendelt védő pedig több hónapnyi felkészülési időt kért a bíróságtól, hogy érdemben elkészíthesse a perbeszédét. Portik a múlt héten ez utóbbi védőtől is megvált, majd egy korábbival, Vincze Tamással folytatódott volna az eljárás, de a keddi tárgyalás elején mindketten jelezték: nem kívánnak tovább együttműködni.

Az ügyészség szerint a vádlott azért válik meg folyamatosan a védőitől, hogy ezzel hátráltassa az eljárást.

A vádhatóság korábban életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt az esetében. A keddi, többszöri felszólalásában Portik igyekezett cáfolni, hogy időhúzásra játszana, sőt finoman utalt is arra, hogy a reggeli közjátékban a bíró volt a támadó, és állította: Póta Péter elmondta a fiának, hogy „az életfogytiglan már írásba van foglalva”. Póta Péter bíró többször hangsúlyozta, hogy nem érzi magát elfogultnak.

Portik Tamás jelezte, semmiképpen nem akarja, hogy Vincze Tamás tartson védőbeszédet az ügyében, a védő ezzel egyetértett, a bíróság és az ügyészség pedig abban, hogy az ügyben korábban nyolc hónapig eljáró Vincze elég felkészült és informált ahhoz, hogy perbeszédet tartson. A védő végül úgy döntött, hogy kedden nem kezdi el a védőbeszédét, néhány nap időt kért.

A bíróság ezután módosította a hasonló ügyekben szokásos permenetet, így Gyárfás Tamás beszélhetett az utolsó szó jogán.

Az egykori tévés producer elmondta: szívesen állítaná, hogy ártatlan, de szerinte ez úgy hangzana, mintha védekeznie kellene. Szavai szerint sikeres üzletemberként minden vitáját kizárólag kommunikációs úton rendezte. Gyárfás Tamás úgy érzi, hogy nem csupán tagadta a vádakat a büntetőperben, hanem sikerült azokat tételesen megcáfolnia.

A vádlott kijelentette:

nincs tudomása arról, hogy Fenyő János megölésére megbízást adott-e valaki, egykori riválisa halála azonban az ő életét is tönkretette.

Gyárfás Tamás felmentését kérte és reményét fejezte ki, hogy a Fővárosi Törvényszék későbbi ítélete helyreállítja majd a becsületét.

A bíróság Portik Tamás számára is felajánlotta az utolsó szó lehetőségét, ő azonban jelezte, hogy felszólalása többnapos lesz, így azt a szerdán folytatódó tárgyaláson kezdi el. Portik azt is bejelentette, hogy egy újabb – immár az ebben az ügyében nyolcadik – védővel is tárgyalt a folytatásról, de a megbízás tényét nem tudta dokumentummal igazolni.

Gyárfás Tamás médiavállalkozót azzal vádolják, hogy először Tasnádi Pétert bízta meg üzleti riválisa, Fenyő János megölésével. Tasnádi ugyan átvett egy nagyobb összeget ezért, de a merényletet nem szervezte meg, Gyárfás – a vád szerint – ezután Portikra bízta Fenyő likvidálását, amelyet 1998. február 11-én hajtott végre a számos akkori, alvilági leszámolás ügyében már jogerősen elítélt szlovák Jozef Rohác.