Nem vár Brüsszelre a kormány

– A nemzetközi együttműködések erősítésére útjára indult a diákok nemzetközi csereprogramja, a Pannónia Program, valamint a nemzetközi kutatásokat támogató HU-rizont program – ismertette Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára a közszolgálati televízió adásában. Az elmúlt években tudományosan, oktatási kiválóságban, nemzetköziesítésben sokat léptünk előre, ennek az egyik nemzetközi mércéje, hogy már

tizenkét magyar egyetem tartozik a világ legjobb felsőoktatási intézményeinek öt százalékához

– mondta Hankó Balázs. Az elérendő célok között említette azt is, hogy 2030-ra egy magyar egyetem bekerüljön a világ legjobb száz egyeteme közé, három egyetem pedig az Európai Unió legjobb száz intézménye közé.

– Ezt úgy érjük el, hogy erősítjük a nemzetközi programjainkat, a kutatási együttműködéseinket, ezért indították el útjára idén a diákok nemzetközi csereprogramját, a Pannónia Programot, valamint a nemzetközi kutatásokat támogató HU-rizont programot – világított rá az államtitkár. Hozzátette: a Pannónia Program célja, hogy lehetőséget biztosítson a diákoknak, oktatóknak és kutatóknak, hogy akár a világ legjobb egyetemeire is eljussanak. Erre tízmilliárd forint áll rendelkezésre.

Úgy számolnak, hogy

a program jövőre nyolcezer diáknak, oktatónak és kutatónak teszi lehetővé,

hogy a világ bármelyik felsőoktatási intézményében nemzetközi tapasztalatokat szerezzen. Az így szerzett krediteket minden esetben el fogják fogadni a hazai intézmények, illetve a tapasztalatszerzést havi 350–500 ezer forintos ösztöndíjjal is támogatja a Pannónia Program. A tenderre január végéig pályázhatnak a felsőoktatási intézmények, ezt követően nyújthatják be pályázataikat a hallgatók – hívta fel a figyelmet.

Jelenleg tízezer diák, tanár és kutató vesz részt ilyen programokban, ám a Tempus Közalapítvány koordinálásával megvalósuló Pannónia Programtól azt várják, hogy ezt a számot megduplázzák – mondta az államtitkár. Emlékeztetett arra is, hogy a magyar kutatás nemzetközi együttműködését elősegítő program a HU-rizont, amelyre 2024-ben nyolcmilliárd forint áll rendelkezésre. A programból a magyar egyetemekkel partnerségben lévő külföldi egyetemek kutatási költségeit is finanszírozza a kormány, cserébe viszont a kutatási célokat a magyar egyetemek definiálják majd. A kutatási területek a Neumann János Program három fókuszterületére, az egészséges életre, a digitalizációra és a zöld átállásra koncentrálnak. A pályázatot a Kutatási Kiválósági Tanács értékeli majd – részletezte Hankó Balázs.

Beszélt arról is, hogy a HU-rizont program mellett hatmilliárd forintot különítettek el annak támogatására, hogy nemzetközi kutatók Magyarországon folytathassák kutatásaikat.

Az államtitkár a Kossuth rádió reggeli műsorának is vendége volt, ahol arról beszélt, hogy idén is támogatják azokat az egyetemeket, amelyek a Horizont Európa programban nem kaptak támogatást. A tavaly rendelkezésre álló ötmilliárd forintból tizenkét egyetem 43 kutatását támogatták, ezt a programot viszik tovább ebben az évben is ötmilliárd forint keretösszegből.

Így nemzetközi kutatási együttműködésekre idén soha nem látott összeget, összesen 24 milliárd forintot fordítunk

– hangsúlyozta Hankó Balázs. Hozzátette: Brüsszel folyamatosan elhúzódó tárgyalási stratégiát alkalmaz, legutóbb három hónapja nem válaszolt a levelükre, ezért döntöttek úgy, hogy nem várnak tovább és lépnek, elindítják kutatási programjukat.