Hornyák Zsolt megúszta, a felcsúti öltözőfolyosón történtekért viszont lesújtott az MLSZ

Miként az várható volt, nem maradt követkemények az NB I 11. fordulójában játszott Puskás Akadémia-MTK mérkőzést övező felcsúti kritia. A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága azonban nem Hornyák Zsolt vezetőedzőt, hanem Tóth Balázs klubigazgató-ügyvezetőt büntette meg. A Videoton korábbi válogatott labdarúgóját az MLSZ három meccsre tiltotta el.

2025. 10. 29. 12:19
Hornyák Zsolt nem hazudtolta meg magát a Puskás Akadémia–MTK (1-1) mérkőzés után. A felcsútiak edzője színészi képességeit csillogtatva ecsetelte, milyen képtelen helyzetbe került az NB I 11. fordulójában játszott találkozón, miután a csapatából Markgráf Ákost már a 6. percben kiállították. A kiállítást is igazságtalannak tartotta, amely azért is sújtotta őt és a Puskás Akadémiát, mert Markgráf egyszerre magyar és fiatal, azaz az MLSZ előírásainak, a magyarszabály betartása miatt kulcsszereplő. Nem csak ő borult ki a klubból, hanem Tóth Baláz klubigazgató-ügyvezető is.

Markgráf Ákos kiállítása nagy indulatokat gerjesztett. Az MLSZ nem Hornyák Zsoltot, hanem a Puskás Akadémia ügyvezetőjét, Tóth Balázs tiltotta el
– Hívtuk az MLSZ-t, nem tudom, hogy Csányi urat vagy egy alattasát. Mondták: a kiállított játékosnak érvényes a kilencven perce. Ezek milyen szabályok? Ki hozta ezeket? Hát aki öt percet játszik, az nem kilencven! – dünnyögött nagy átéléssel Hornyák Zsolt a találkozó után.

Az MLSZ nem késett a válasszal a Puskás Akadémiának

Az MLSZ megőrizte a higgadságát, a szövetség szabályzatát idézve figyelmeztette Hornyák Zsoltot, a Puskás Akadémia vezetőit, így Tóth Balázs is arra, hogy nincs itt vita, minden világosan le van írva.

A történet ezzel nem ért véget. Az MLSZ fegyelmi bizottsága e héten is összeült, s persze téma volt a Puskás Akadémia–MTK meccs is. Az MLSZ azonban nem Hornyák Zsoltot büntette meg, hanem Tóth Balázs szakmai igazgatót.

Milyen vétséget követett el Tóth Balázs?

Hogy miért? Nos, Tóth Balázs állítólag még a vezetőedzőnél is nagyobb műsort rendezett. A meccs után lement az öltözőfolyósóra, ott kritizálta éles hangon a játékvezetők döntéseit.

A korábbi válogatott labdarúgó alaposan kikelhetett magából, ha a viselkedéséért az MLSZ három mérkőzésre eltiltotta sportszakemberi minőségében. Ez azt jelenti, hogy a mérkőzések előtt és után meghatározott ideig nem érintkezhet a hivatalos szereplőkkel és a kispadtól legalább húszméteres távolságból nézheti csupán a meccseket.

Az NB I helyzetének elemzése a bajnokság harmadánál a Rapid Sporton:

 

