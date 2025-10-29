Magyarországközel-keletJair NetanjahuOrbán ViktorBenjamin Netanjahu

Hatalmas külföldi elismerés Magyarországnak + videó

Magyarország a szabadság és a nyugati civilizáció egyik bástyája, Orbán Viktor miniszterelnök vezetése alatt példaképpé vált a konzervatívok és patrióták számára világszerte – mondta Jair Netanjahu izraeli politikai influenszer, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök fia szerdán az M1 aktuális csatornán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 12:23
Jair Netanjahu szerint Magyarország példa arra, hogy egy ország hogyan tud úgy részese lenni a nyugatnak, hogy közben nem veszíti el az identitását Forrás: MTI
Jair Netanjahu szerint Magyarország példa arra, hogy egy nyugati ország hogyan tud úgy részese lenni a nyugatnak, hogy közben nem veszíti el az identitását és a szuverenitását.

Jair Netanjahu szerint Magyarország példa arra, hogy egy ország hogyan tud úgy részese lenni a Nyugatnak, hogy közben nem veszíti el az identitását Fotó: AFP

Az influenszer elmondta, nagyon nagy öröm számára, hogy Magyarországon lehet, már sokszor járt itt, Magyarország és Budapest az egyik kedvenc helye a világon, és most az Alapjogokért Központ által szervezett Pro-Israel Summit vendége volt. A Magyarország és Izrael szövetségének alakulására vonatkozó kérdésre azt mondta, 

mindkét ország kicsi, és célpontja Brüsszelnek, valamint az Európai Uniónak, mivel nem megyünk az áramlással, a globalista, nemzetellenes tendenciával, hanem mindenképpen megvédjük a határainkat, a szuverenitásunkat, a kultúránkat, az örökségünket, a közös judeo-keresztény gyökereinket.

Fontos, hogy a két ország szoros szövetséget ápoljon egymással és ezt erősítsék is, hiszen közös fenyegetéssel kell szembenézniük a radikális baloldal és a radikális iszlám részéről – tette hozzá.

A Hamász palesztin iszlamista szervezetet Jair Netanjahu egy kicsi, izolált terrorszervezetnek nevezte, amely – mint mondta – már többször megszegte a tűzszünetet és megölt három izraeli katonát is.

Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a „nyugat arra fixálódott, hogy Izrael a feszültség forrása” a Közel-Keleten, pedig az instabilitás és káosz forrása Irán és a radikális iszlám, ez látható Afrikában, Ázsiában, Indiában is, ezeknek nincs köze Izraelhez.

Izrael egy kis ország, az egyetlen demokrácia, nyugati típusú ország és biztonságos hely a keresztényeknek a Közel-Keleten 

– jelentette ki az influenszer.

Jair Netanjahu szerint Donald Trump amerikai elnök megértette, hogy Izrael a stabilitás és a biztonság forrása, a káosz forrása pedig Irán és a radikális iszlám, ezért sikerült eredményeket elérnie 2020-ban az Ábrahám-egyezményekkel, valamint az utóbbi hetekben is. Arra a felvetésre, hogy mit üzen a fiataloknak a konzervatív értékek védelmével kapcsolatban, azt mondta, 

a közös judeo-keresztény nyugati civilizáció nagy veszélyben van, a radikális iszlám veszi át az uralmat nyugaton is, ezért nem biztonságosak a nyugati városok, és ez lehet a Nyugat hanyatlása, bukása, a szabad világ vége.

Harcolni kell az identitásunkért és a szabadságért, mert az nem garantált – emelte ki.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (jobbra) fogadja Benjamin Netanjahu izraeli kormányfőt a karmelita kolostorban 2025. április 3-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

