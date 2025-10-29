Hatalmas külföldi elismerés Magyarországnak + videó

Jair Netanjahu szerint Magyarország példa arra, hogy egy nyugati ország hogyan tud úgy részese lenni a nyugatnak, hogy közben nem veszíti el az identitását és a szuverenitását.

Jair Netanjahu szerint Magyarország példa arra, hogy egy ország hogyan tud úgy részese lenni a Nyugatnak, hogy közben nem veszíti el az identitását Fotó: AFP

Hatalmas külföldi elismerés Magyarországnak

Az influenszer elmondta, nagyon nagy öröm számára, hogy Magyarországon lehet, már sokszor járt itt, Magyarország és Budapest az egyik kedvenc helye a világon, és most az Alapjogokért Központ által szervezett Pro-Israel Summit vendége volt. A Magyarország és Izrael szövetségének alakulására vonatkozó kérdésre azt mondta,