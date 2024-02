A KDNP támogatja Sulyok Tamás államfővé választását

Szándék és társadalmi elvárás is, hogy tovább szigorítsuk a gyermekvédelmi törvényeket. Ugyanakkor a rendszerváltás óta kevésbé kerültek a figyelem középpontjába azok a gyermekek, akik nem családban élnek. Éppen ezért most itt az ideje, hogy ezt a területet is átvilágítsa a kormány és szigorítsa a törvényeket