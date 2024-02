Fordulat az olasz sajtóban: brutális megtámadásáról beszélhetett a szélsőbalosok áldozata

A magyar férfi hozzátette, még egy évvel a támadás után sem gyógyultak meg, és valószínűleg életük végéig magukon fogják viselni a következményeket. Azt elismerte, hogy a szélsőjobboldalinak tartott Becsület Napja rendezvényről tartottak hazafelé:

„Minden évben elmegyek, nem szégyellem. Azért teszem, hogy tiszteletet mutassak az elesettek iránt, akiket hősnek tartok. De ez nem igazolja azokat a bűnözőket, akik megpróbáltak megölni.”

Az olasz aktivistát védő Magyar György ügyvéd szerint Ilaria Salis büszke antifasiszta. Az olasz nő életveszélyes támadásokban vett részt a vád szerint, majd vigyorogva jelent meg a bíróságon.

Amint arról már lapunk korábban beszámolt, az olasz nőt 2023 októbere és 2024 januárja között öt napon összesen hétszer látogatták meg közvetlen családtagjai és ügyvédje, kétszer konzuli tisztviselő járt nála – számolt be erről Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Mint felidézte, tavaly márciustól idén januárig bezárólag összesen 323-szor telefonált, de még videóhívásra is engedélyt kapott ugyanebben az időszakban 13 alkalommal, amelyek közül tíz meg is valósult.Hozzátette: itt egy antifasiszta bűnözői csoport egy tagjával kapcsolatban jelentek meg valótlan állítások. Hátulról támadtak, amikor a bűncselekményt elkövették. Még az állati ösztönökkel bűncselekményt elkövetőknek is biztosítani kell a büntetés-végrehajtás során az emberi méltóságot. A konkrét esetben az említett hölgy fogvatartási körülményei megfeleltek az európai uniós és a magyar előírásoknak, mind az egészségügyi ellátást, mind a higiéniás körülményeket illetően.

Borítókép: Ilaria Salis (Fotó: Ripost)